El día que Kevin Benavides fue leyenda nacional 

A las 15.45 del sábado 16 de enero de 2016, Kevin Benavides llegó a la meta en el monumento a la bandera de Rosario con la bandera argentina flameando en su moto. Se había convertido en el mejor piloto nacional en la historia del rally Dakar, al terminar cuarto en la general y tras haber ganado una etapa (la 3 entre Tucumán y Jujuy). Superar otro récord parecía imposible, pero el mayor de los Benavides lo volvió a hacer ayer. A las 16 horas de Bolivia llegó segundo en la etapa 6, en el tramo que unió la ciudad peruana de Arequipa y la boliviana de La Paz, para llegar al primer puesto en la general y ser el primer argentino con tamaño logro. Se superó a sí mismo.

Es un nuevo capítulo de gloria. El nuevo líder de la general en motos cumplió 29 años el martes pasado, en San Juan de Marcona, mientras disputaba las primeras etapas. Su actualidad no sorprende, porque salió del enduro siendo el mejor de Argentina. Y cuando llegó al Dakar, Marc Coma dijo a El Tribuno: “Benavides es uno de los grandes pilotos” que dejaban de lado una especialidad para llegar a otra más complicada. El mes pasado, también a este medio, el director general Etienne Lavigne sostuvo que “es uno de los grandes candidatos a ganar”. Llegaba de ser campeón mundial, apenas por detrás de Pablo Quintanilla y luego de una dura lesión que le impidió estar en la edición 2017.

Con todos esos logros y elogios, Benavides optó por festejar en la intimidad de su motorhome, con humildad, su familia y amigos. Invitó a El Tribuno para charlar mano a mano en el campamento: “Salimos cerca de las 4 de la mañana y fue una etapa muy dura. Tuvimos 500 kilómetros iniciales donde hemos cruzado mucha altura, frío, lluvia, todo muy duro. Pero me gustaron los 200 km de especial, porque fue un trayecto bastante rápido, con frío, también nos agarró la lluvia. En un momento corrimos a 400 metros de altura y ataqué un poco”.

Pese a haber llegado a la final de la especial cómodo, el mayor de los hermanos dijo que “cuando llegué acá, me di con la novedad de que había llegado primero a la general, así que estoy muy contento de ser el primer argentino en estar liderando en la general de motos”.

Kevin comentó que no pensaba en quien tenía por delante (el francés Adrien Van Beveren). “En la etapa pensaba hacerlo bien. No pude ver los tiempos de los demas pilotos, así que nos vinimos directamente al vivac de La Paz. Y me dieron la noticia en el campamento y es muy lindo poder cerrar la semana de esta forma y mañana (por hoy, día de descanso), espero poder descansar y a preparar el trabajo de la próxima semana, porque todavia falta mucho”.

Muchos salteños esperan por él y Luciano, este lunes, cuando el Dakar desembarque proveniente de Tupiza. “Quiero darles las gracias a los salteños por el apoyo. Todavía queda una semana muy dura y vamos a tratar de dar el 100%”.