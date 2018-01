 Adrián Suar, vuelve a la tele en Fox

Adrián Suar vuelve a la televisión pero la novedad es que no lo hará por la pantalla de El Trece aunque sí de la mano de Pol-Ka. El actor y empresario estará al frente de un nuevo show con un formato único e innovador. Combinará humor, música y ficción con talentos de primer nivel.

“Es un orgullo que FOX me haya convocado para formar parte de este maravilloso proyecto. Volver a la televisión con esta propuesta tan original y novedosa y en uno de los canales líderes de la TV paga latinoamericana supone un gran desafío para mi carrera. Estoy muy feliz de poder llevar a cabo esta importante producción junto con Pol-ka, en la que no solo voy a actuar sino que también voy a incursionar en la conducción”, declaró Suar sobre el nuevo proyecto que lo tiene como protagonista.

“Adrián tiene todas las virtudes para ser el gran conductor de un show que marcará un hito en la TV por su versatilidad, empatía, creatividad y humor. Es un honor para todo el equipo de FNG Latin America que haya confiado en nosotros para volver a protagonizar un show, pero en esta ocasión desde un lugar distinto al que se lo ha visto hasta ahora, su personaje será sin dudas memorable”, señaló Mariana Pérez, SVP de Producciones Originales de FOX Networks Group Latin America.

Los detalles sobre esta producción original se conocerán la semana próxima en un importante evento en la ciudad de Miami donde se presentarán los contenidos que el Grupo tiene previstos para el año, fortaleciéndose como uno de los jugadores más importantes de la región en materia de producciones originales.