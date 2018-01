Luis Fonsi y Daddy Yankee cantarán “Despacito” en los Grammy

Nuevamente juntos, interpretarán el hit “Despacito”, que esa velada competirá en los rubros mejor canción, mejor grabación y mejor actuación pop de un dúo o grupo.

Así lo confirmó el propio Daddy Yankee a través de su cuenta en Twitter, a pesar de que a fines de 2017 había anunciado que no volvería a cantar ese tema compuesto junto a Fonsi.

“Estoy honrado porque la Academia de la Grabación me pidió cantar en los Grammy de este 28 de enero. ¡Latinos, estamos haciendo historia”, escribió Daddy Yankee.

De esta manera, ambos artistas pondrán fin a un distanciamiento que se produjo precisamente a raíz del uso que cada uno hizo de esta canción.

Particularmente, Daddy Yankee se molestó porque Fonsi firmó un contrato para promocionar el turismo en Puerto Rico con esta canción, en un acuerdo que dejó fuera al creador de “Gasolina”.

En este sentido, en la gala de los Grammy Latinos, Fonsi interpretó la famosa canción junto con Bomba Estéreo y el salsero Víctor Manuelle, ante la negativa de Daddy Yankee, además de subir solo a recibir los trofeos obtenidos por esta composición.

En la ceremonia del 28 también actuarán la rapera Cardi B. junto a Bruno Mars, Kesha, SZA, Alessia Cara, Khalid , Logic, Lady Gaga, Pink, Little Big Town, Childish Gambino, Patti LuPone y Ben Platt.