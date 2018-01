Gremios afinarán la mirada en la inflación local para paritarias

Sindicalistas esperan que el nuevo índice refleje el real aumento del costo de vida en Salta.Estrada defendió que la Provincia use una base de una encuesta que desconoce el Indec.

Los gremios estatales afinarán la mirada en la inflación salteña que la Provincia dará a conocer todos los meses para las próximas paritarias. Los sindicalistas de educación y salud ya esperan con ansias las primeras publicaciones.

El miércoles, el gobernador Juan Manuel Urtubey presentó el "Índice de precios al consumidor" (IPC). Este indicador salteño, según dijo el mandatario, será un elemento más de análisis para la negociación de paritarias que se iniciarán en las próximas semanas.

En diálogo con El Tribuno, distintos referentes sectoriales celebraron la creación de un instrumento estadístico con datos locales pero aguardan expectantes que ese número pueda reflejarse en una suba salarial. Los gremialistas consultados hicieron referencia a que el salario del empleado público se vio afectado en los últimos años "generando una gran pérdida adquisitiva".

Sergio Coronel, titular de Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta), contó que desde el gremio que dirige hace tiempo vienen planteando en las paritarias que es necesario conocer la realidad provincial de acuerdo al índice de los precios. "Justamente, eso se planteaba a los efectos de tener una medida certera de la economía provincial y ajustar los incrementos salariales de acuerdo a ese marco de referencia. Sería positivo tenerlo en cuenta pero también hay que hacer el otro análisis de que los salarios que tiene la provincia se encuentran muy deteriorados. No sé si realmente llegarán a ajustarse a este marco de referencia que pueda tener este índice", expresó el dirigente gremial.

El titular de Sitepsa adelantó que las paritarias de este año serán complicadas.

"Hay que analizar y ser consciente de que si uno toma como referencia los índices de precios a nivel provincial, los aumentos también se den de esa forma para nivelar un poco la situación económica de todos los trabajadores. Esperamos que no solamente quede en una foto de lo que quiere el Gobierno establecer y realmente lleguen a poder ofrecer en las próximas paritarias", remarcó.

El delegado de la Unión Docentes Argentinos, Guillermo Burich, hizo un paréntesis y aseguró que los trabajadores perdieron el poder adquisitivo. Al expresarse sobre el tema consultado, el sindicalista acentuó que este índice es importante porque la realidad de cada provincia es distinta, aunque descree que se vaya a aplicar en las próximas paritarias. "Te fijan una paritaria a nivel nacional, te establecen un índice de inflación del que no te podés pasar para hacer los acuerdos paritarios. Aunque se haya propuesto que cada provincia mida su índice, al fin y al cabo el que va a terminar definiendo todo es el Gobierno nacional", expresó.

Salud

El médico Justino Ustares, secretario general de Aspromin, es cauto y manifestó que hay que ver lo que propone el Grand Bourg para los gremios. "Está bien que el Gobierno provincial lance su propio índice, en base a eso, nosotros vamos a ver qué se puede pedir y que no. Para mí es positivo, peor que no haga nada porque de pronto nosotros teníamos índices de nivel nacional donde hay otra realidad. Es bueno conocer cuál es el pensamiento del Gobierno. Nosotros vemos que los hospitales están cada vez más saturados, que a la gente no tiene cómo moverse y siguen los sueldos muy bajos", finalizó Ustares.

Más datos económicos

El Tribuno consultó con Álvaro Pérez, economista y consultor en finanzas, sobre este nuevo índice de precios que lanzó el Gobierno provincial. Consideró que es acertada toda aquella medida que ayude a darle transparencia al comercio, a la actividad económica y la sociedad en general. “Todo lo que sea mayor información me parece excelente y lo necesitamos”, expresó, aunque hizo una salvedad. “Habría que ver cómo se compone el índice, porque también puede abrir cuestiones de suspicacias estadísticas el hecho de tener un índice propio”.

Para el economista, tener información es bueno, pero se podría cuestionar la metodología. “Si se va a medir inflación se van a quedar cortos, estaría bueno que se tomen más datos de la economía. Midamos el impacto de la obra pública, del campo, tengamos información económica, de las necesidades básicas insatisfechas, de pobreza; pero es necesario que se encare seriamente”, finalizó.