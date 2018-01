Megadecreto: "El Gobierno busca saltear el Congreso", dijo el diputado Marcos Cleri

El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Marcos Cleri, quien presidió hasta el 10 de diciembre la Bicameral de Trámite Legislativo, advirtió este viernes sobre la inconstitucionalidad del DNU 27/2018, que dispuso amplias reformas para "desburocratizar" el Estado.



“Los decretos de necesidad de urgencia, como bien dice su nombre, son para utilizarse en momentos determinados donde hay una necesidad y urgencia, donde el Congreso no puede dictar, modificar o derogar alguna ley”, explicó Cleri en declaraciones radiales.

El legislador denunció que el gobierno de Mauricio Macri utiliza esa herramienta “para saltear el Congreso de la Nación y correr limitaciones, que por algo las tenía el Estado Nacional, para que no beneficie a ciertos grupos”.

Además de ese argumento, sostuvo que el DNU puede ser declarado inconstitucional porque por esa vía no se puede legislar “en materia electoral, tributaria ni penal”, y “al modificar la Ley Antilavado, que es materia penal, ya se está violando una de las materias que no podía dictaminar”.



“Este decreto 'ómnibus' modifica distintos ámbitos de la legislación argentina: puertos, seguros, energía, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el tránsito, el Senasa… lo que se está haciendo es desregular ciertas áreas y pasarlas a áreas que puedan ser rápidamente privatizadas”, consideró Cleri, e insistió en que “se podía haber convocado al Congreso” para debatir el tema.



Para el diputado, “lo más grave es que el 10 de diciembre venció la composición anterior de la Bicameral (de Trámite Legislativo) y se debían elegir nuevas autoridades para poner en funcionamiento esa comisión, porque los DNU tienen dos controles: el control que puede hacer cualquier ciudadano presentándose en la Justicia, y el control parlamentario”.



Sin embargo, advirtió, “no han conformado la comisión por decisión de Gabriela Michetti, quien no mandó los integrantes del Senado”.



Sobre los motivos que llevaron al Gobierno a dictar ese DNU, Cleri opinó que “van midiendo la sensibilidad social, si están de acuerdo o no están de acuerdo con las decisiones que están tomando, desviando el eje de atención, presentando como bueno algo que es malo”.



“Y si no tienen aprobación social -concluyó-, van a continuar por este camino, utilizando este instrumento y desprestigiando las instituciones de la democracia para llevar adelante su plan de gobierno”.

Fuente: Parlamentario.com