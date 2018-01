La Cámara Federal le otorgó la libertad a Boudou

La Cámara Federal porteña ordenó hoy la "inmediata" liberación del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar su procesamiento -pero sin prisión preventiva- en la causa por rendición "trucha" de viáticos cuando era ministro de Economía.

Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento a Boudou y a otros dos acusados, pero revocaron la prisión preventiva que el juez federal Ariel Lijo había dictado al ex vicepresidente, y lo excarcelaron, según el fallo al que accedió Télam

Con esta decisión, Boudou abandonará la cárcel de Ezeiza en las próximas horas, tras haber estado detenido desde el 3 de noviembre pasado por orden de Lijo.

Los dos camaristas estuvieron de acuerdo en excarcelar al ex vicepresidente, pero hubo disidencia en cuanto a si se le debía aplicar una caución juratoria o una tobillera electrónica para su control.

Por ello fue convocado un tercer juez, el camarista del Crimen Rodolfo Pociello Argerich, quien arribó a los tribunales de Retiro a las 15 y, tras estudiar los votos, se sumó a la postura de Farah, a favor de aplicar la caución juratoria (Bruglia había propuesto controlar a Boudou con tobillera electrónica).

De esta forma, Boudou deberá concurrir a Tribunales cuando quede libre para notificarse y firmar el juramento de estar a derecho.

Los camaristas revocaron la preventiva por entender que el delito que se le imputa es excarcelable y el ex funcionario kirchnerista se presentó siempre en todas las causas que acumula en la Justicia.

Además, remarcaron que actualmente es sometido a juicio oral en la causa Ciccone, en la que Lijo lo procesó sin prisión preventiva, y ese debate se realiza "sin inconvenientes".

También descartaron el argumento que justificó la prisión en base a "relaciones residuales o influencias fundadas en los cargos públicos que ocupó Boudou en el pasado", explicaron fuentes judiciales.

Farah y Pociello Argerich, con desacuerdo de Bruglia, habían excarcelado ayer al ex funcionario kirchnerista en la causa por lavado de activos que lo llevó a prisión pero faltaba decidir sobre esta otra investigación en la que Lijo también lo procesó con preventiva.

Por ello los jueces se reunieron hoy y, tras revisar el fallo en la causa por rendición de viáticos falsos en viajes a Europa cuando Boudou era ministro, resolvieron confirmar el procesamiento, pero sin prisión preventiva.

También se confirmaron los procesamientos para otros dos acusados, Guido Forcieri y Eduardo "Cachi" Romano.

Lijo procesó a todos por un viaje de tres días realizado en febrero de 2011 a París, en el que hubo rendiciones falsas de facturas por 9.395 y 6943,23 euros del hotel Bel-Ami en esa ciudad francesa y por el pago a un traductor, Eduardo Kahanne, por 3.300 euros.

En su descargo, Boudou había asegurado que "jamás" había visto las facturas del hotel por las que se encuentra investigado y que tampoco se ocupaba de confeccionar su propia rendición de gastos en relación a los viajes que realizara como ministro de Economía y, luego, como vicepresidente.

Con la decisión del tribunal, la liberación de Boudou es inminente y se concretará desde la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en avenida General Paz y Madariaga, una vez que se lo traslade allí desde la cárcel de Ezeiza.

Ese fue el procedimiento seguido anoche con el ya excarcelado José María Nuñez Carmona, quien recuperó la libertad al ser liberado en la misma causa que se sigue a Boudou por supuesto lavado de dinero.

El mes pasado, la defensa de Boudou había solicitado que fuera revocada su detención, o que se lo beneficiara con el arresto domiciliario, dado que no tiene condenas en su contra, va a ser padre y tiene un fuerte arraigo al país en el que vive.