Gallardo: “Pratto nos va a dar un salto de calidad por su jerarquía"

Marcelo Gallardo, entrenador de River, adelantó este viernes que Lucas Pratto, flamante refuerzo de su plantel, no tendrá minutos en el amistoso ante Independiente Santa Fe de Colombia el próximo domingo, aunque advirtió que le entregará “un salto de calidad” al equipo por su “jerarquía”.

“Pratto nos va a dar un salto de calidad por su jerarquía, pero no más que eso. Tiene que adaptarse lo mejor posible al funcionamiento del equipo”, explicó Gallardo en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro que se disputará el domingo a partir de las 15.30 (hora argentina) en Miami.

Y agregó: “No va a variar el equipo, ya viene funcionando, por momentos pudimos hacerlo en el semestre pasado. Hoy arrancamos el año con una idea muy clara de cómo queremos jugar con una asimilación de parte de los futbolistas que van encarando los conceptos a través de la forma física, técnica y táctica”.

En ese sentido, sostuvo que probablemente no tenga minutos Pratto, porque se sumó a los trabajos de pretemporada el pasado miércoles, por lo que tiene que ponerse a la par de sus compañeros en lo físico.

Entonces, el equipo que saldrá de entrada contra el conjunto colombiano irá con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio; Nacho Fernandez, Enzo Perez, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco.

Asimismo, se refirió a la incorporación del arquero Franco Armani, quien viene a ser titular en un puesto donde River no encontró reemplazante aún para Marcelo Barovero, hoy en México.

“Como todos los jugadores que siempre han llegado a esta institución, hemos evaluado a Armani por sus cualidades como futbolista, sino también su persona. Y en eso nos hemos basado, porque demostró ser uno de los mejores arqueros de nuestro continente, logró títulos y fue ídolo de Atlético Nacional, y no va a tener problemas en sumarse a entrenar y en sentirse como en su casa”, afirmó el Muñeco.

Pero más allá de estas dos incorporaciones, el millonario todavía no se bajó del mercado, aunque en las últimas horas sufrió el “estancamiento” en las negociaciones por Lucas Zelarayán y Silvio Romero.

“Han llegado dos jugadores importantes para nosotros, dos que habíamos pedido en el inicio. Después de mucho esfuerzo se ha logrado que lleguen y que se sumen al plantel. Estaremos a la expectativa de ver cuáles son algunas de las otras posibilidades que se puedan llegar a presentar, pero hasta ahora estamos contentos con la llegada de estos dos futbolistas que nos van a aportar su calidad técnica y su experiencia”, dijo.

“Por lo que tengo entendido (las negociaciones con Zelarayán y Romero) están en un proceso de stand by, no hubo acuerdo con ninguno de los dos. Estaremos a la espera de poder ver si se pueden resolver, si no estamos viendo otras opciones. El interés de River siempre hace ruido y genera situaciones que pueden ser de salidas más simples, pero resultan siendo mucho más complejas”, agregó.