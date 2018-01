Vuelve el ritmo con los Benavides en la cima

Después del ansiado día de descanso en La Paz, el Rally Dakar (etapa 7) retomará hoy la competencia y con ello los hermanos Kevin y Luciano Benavides defenderán los primeros lugares que ostentan en la categoría de motos. Kevin (Honda) es el líder de la clasificación general, mientras que Luciano (KTM) es el mejor entre los pilotos debutantes.

Con el tramo entre La Paz y Uyuni volverá la exigencia para los pilotos que todavía quedan en competencia. Los Benavides afrontarán un tramo cronometrado de 425 kilómetros con 302 km de enlace en motos y las mismas distancias se repetirán para autos y cuatriciclos. La única variante será para los camiones que tendrán 369 km de especial.

Las motos dejarán el campamento de La Paz a las 7.15 de nuestro país, mientras que los autos comenzarán a transitar el enlace desde las 10.07 con el francés Stephane Peterhansel (Peugeot) a la cabeza.

Kevin Benavides iniciará la séptima etapa con una ventaja de 1m57s sobre el francés Adrien Van Veberen (Yamaha), su escolta en el general, y a 3m50s del austríaco Mathias Walkner, tercero.

En tanto, Luciano Benavides cumple hasta el momento una importante participación en su primer Dakar siendo el líder entre los rookies (novatos).

Por fin en el día de descanso, los hermanos pudieron reunirse y distenderse de lo que es el Dakar, la competencia más importante del planeta. Si bien los ojos están puestos en el mayor, el debutante cumple una gran carrera y contó a El Tribuno cómo vivió sus primeros días, donde sorprendió su conexión con el desierto peruano.

“Cuando largué la etapa 6, quería hacer un buen tramo, porque en todas tuve problemas de navegación y si comparo los tiempos con los demás, podría estar mejor. Salí enfocado y en el kilómetro 20 me golpeé, se me rompió la navegación, estaba incomunicado y tuve que aprender a improvisar. Cuando me caí, me levanté rápido y me di cuenta de que estaba bien entrenado. Pensé que me iba a hacer mal la altura y lo soporté sin problema”, contó el menor de los Benavides. “Quiero seguir siendo líder entre los novatos, es algo que deseo. Todos los que están delante mío son muy experimentados en esta competencia y sé que puedo estar más adelante, pero tengo que dar lo mejor sin arriesgar”, agregó el salteño a El Tribuno. “Pienso en la llegada a mi provincia desde el primer día, pero traté de no desesperarme. Cuando pasé Perú, sentí un alivio y en Bolivia ya sabía que estaba cada vez más cerca. Lo que más quiero es pasar por mi lugar”, dijo Luciano. El salteño y su hermano están cada vez más cerca de cumplir con ese objetivo, el de llegar a Salta.

Lo que resta

Etapa 7

Hoy

La Paz-Uyuni

425 km de especial

Etapa 8

Mañana

Uyuni-Tupiza

498 km de especial

Etapa 9

Lunes 15

Tupiza-Salta

242 km de especial

Etapa 10

Martes 16

Salta-Belén

373 km de especial

Etapa 11

Miércoles 17

Belén- Fiambalá-Chilecito

280 km de especial

Etapa 12

Jueves 18

Fiambalá-Chilecito-San Juan

375 km. de especial

Etapa 13

Viernes 19

San Juan-Córdoba

424 km de especial

Etapa 14

Sábado 20

Córdoba-Córdoba

120 km de especial

Los líderes por categoría

La 40ª edición del rally Dakar retomará la actividad hoy con el francés Stephane Peterhansel, el ruso Eduard Nikolaev y el chileno Ignacio Casale a la cabeza de las clasificaciones general de autos, camiones y cuatriciclos, respectivamente. Peterhansel (Peugeot) lider en autos con una diferencia de 27m10 sobre su coequiper el español Carlos Sainz y a casi una hora y media del holandés Bernard Ten Brinke (Toyota).

En tanto, Nikolav (Kamaz) tiene como escolta al cordobés Federico Villagra (Iveco) a 52m40s. Por último, Casale (Yamaha) manda en cuatriclos con 41m30s de ventaja sobre el peruano Alexis Hernández (Yamaha).