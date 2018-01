La villa olímpica estará lista en abril

La villa olímpica de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 tendrá su final de obra en abril y será entregada al Comité Olímpico Internacional (COI) y al gobierno de la Ciudad seis meses antes del inicio de la competencia, según anunció ayer la arquitecta y directora general del proyecto, Florencia Piñero.

A partir de entonces, el ente deportivo y el gobierno porteño se encargarán de equipar las viviendas para los atletas y prepara los espacios urbanos comunes del predio, compuesto por 125.000 metros cuadrados en el barrio de Villa Soldati.

El diseño del complejo habitacional para los Juegos de la Juventud surgió de cinco llamados a concursos nacionales avalados por la Sociedad Central de Arquitectos, y las obras se hicieron a través de 10 licitaciones diferentes.

Los 31 edificios que lo conforman tienen entre 6 y 7 pisos y albergan entre 21 y 48 viviendas, según el tamaño. Cada uno cuenta con cocheras, un salón de usos múltiples y un área de locales comerciales y servicios, ubicada en las plantas bajas.

Para Piñero, directora de la obra y titular del área de Sedes Deportivas del gobierno de la Ciudad, el proyecto consistió en “un alto desafío” por la permanente focalización de un doble objetivo, puesto que el predio funcionará a futuro como un barrio residencial para los vecinos de la Comuna 8.

“Encarar esta obra fue un desafío de mucha complejidad. Todo el tiempo hubo que manejar objetivos dobles y eso no fue nada fácil”, explicó en relación a la villa, que alojará a alrededor de 7.000 atletas y entrenadores durante la competencia prevista del 6 al 18 de octubre próximo.

El complejo está ubicado en Villa Soldati, en una parte de la superficie de lo que fuera el Parque de la Ciudad, entre las avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Escalada, Coronel Roca y la Autopista Presidente Cámpora.

“A nivel de gestión de proyecto, siempre tuvimos que manejar la agenda del corto plazo, que es el Juego Olímpico en sí, lo que te marca la fecha dura, en la cual no te podés permitir perder días, porque hay una fecha establecida de inicio. Estás todo el tiempo con una espada de Damócles encima”, comentó Piñero.

Sin embargo, la arquitecta también estuvo atenta a la otra agenda, la que perdura, que establecerá un legado de viviendas y un espacio urbano que antes no existían y que va a quedar como un nuevo lugar de la Ciudad. “Todo ello debió combinarse con una importante obra de infraestructura que incluyó la construcción de las redes de agua, vial, eléctrica, gas, cloacal y los desagües pluviales”, abundó. El barrio está proyectado como un lugar ambientalmente sostenible, con la incorporación de un sistema de eficiencia en el uso del agua y energías renovables para minimizar el consumo.

Finalizados los Juegos, los 31 edificios se transformarán en viviendas a las que se podrán acceder mediante créditos blandos instrumentados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad, con prioridad para los vecinos de Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, los que componen la Comuna 8. Lo mismo pasará con los locales, que durante los Juegos serán usados por las delegaciones y luego serán comercios.