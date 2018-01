Facundo Moyano en los brazos de una dirigente política

Cuando todo parecía que la relación entre Facundo Moyano y Nicole Neumann marchaba de la mejor manera, algo pasó y el amor se terminó.

Ella se fue de vacaciones a Punta del Este con sus tres hijas y él viajó a su Mar del Plata natal.

La distancia era evidente, pero Nicole sorprendió la semana pasada, cuando publicó en su cuenta de Instagram una foto vieja en la que se la veía con él, acompañada de un corazón.

Finalmente, y luego de varios días de especulaciones, el diputado nacional confirmó el miércoles la ruptura, en diálogo con Radio con vos: “No hay relación”.

Una tercera en cuestión

Distanciado de la modelo, no tardaron en circular rumores de romance con Juliana Santillán, una joven dirigente de la UCR. El miércoles por la noche ella llegó a un hotel de La Feliz, donde la esperaba Facundo Moyano.

“Es un amigo, estamos con proyectos en común”, contó Juliana al encontrarse con el móvil de Intrusos al llegar al lugar pautado con Moyano.

Le consultaron sobre las versiones de romance y respondió: “Mirá vos. Sí, hay proyectos. Soy un poquito más grande que él, pero tenemos gente en común. Somos muchos los que nos

Cuando le hicieron notar que Moyano se había separado recientemente de Nicole Neumann, ella atinó a decir: “Yo no estoy sola”, pero sin aclarar quién es su pareja.

Lo más llamativo fue que las cámaras del programa de América captaron el momento en el que el dirigente del Frente Renovador nota la presencia de la prensa y se enoja con los empleados del hotel por no haber cerrado las cortinas del lugar. Tarea que él personalmente se encarga de realizar.

Santillán trabaja en diseño y gestión en políticas públicas, tiene una columna en un portal online y es madre de mellizos. Según contó Marina Calabró, conoce hace mucho a Moyano y fueron vistos muy acaramelados detrás de cámaras en un programa de Intratables, el año pasado.

Aparentemente, este diputado tan vinculado a las cámaras faranduleras, y tras dos amoríos con modelos, ahora se inclina por otro perfil de mujer, más cercano a su mundo.