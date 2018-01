El programa de Andrea Politti hizo su descargo tras los polémicos engaños

En el cuarto programa de la semana de Ojos que no ven, la producción de ciclo emitió un mensaje en referencia a las críticas surgidas a partir de la falsedad de dos casos presentados el martes y miércoles de esta semana respectivamente.

En el inicio de su emisión, Ojos que no ven mostró en la parte inferior de la pantalla un mensaje respecto a la veracidad de los casos mostrados con la siguiente leyenda: “Los contenidos de Ojos que no ven son historias de amor reales que viene a contarnos la gente común. Nosotros ponemos todo el programa a disposición para que ese amor se concrete. Cualquier diferencia con la realidad corre por cuenta de quienes vienen a contarnos esas historias”.

Esa fue la respuesta de la producción a partir de las críticas y fuertes repercusiones generadas tras descubrirse que dos de las situaciones relatadas no eran reales.

Todo arrancó el martes cuando Gabriela y Alejandro simularon reencontrarse después de más de tres décadas cuando en realidad eran pareja hace ocho años y siguió el miércoles con la historia de Melany y Axel, dos amigos de toda la vida, artífices de una historia en la que en teoría ella llegaba al programa para confesarle finalmente su amor. Ambas provocaron innumerables comentarios en las redes sociales que despertaron la ira de los televidentes.