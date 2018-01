Céline Dion lidió con una fan pasada de copas en pleno show

Céline Dion demostró, una vez más, su inmensa amabilidad y calidad de ser humano al ayudar a una fanática, notablemente ebria, que subió al escenario mientras ella realizaba su show en el Colosseum del Ceasars Palace en Las Vegas.

La artista canadiense se encuentra brindando una serie de conciertos fijos en Las Vegas desde hace unos años. Como suele hacer en sus shows, invitó a subir al escenario a alguien del público. En esta ocasión, subió una mujer, en estado de ebriedad, que tuvo extrañas actitudes frente a la cantante.

El tema es que, en realidad, el propósito de la mujer no era estar cerca de Céline sino contar que su hijo acaba de recibir un trasplante de médula ósea, y que todo el mundo debería ser donante.

“Déjame decirte algo: me alegro de que hayas subido al escenario esta noche. Creía que solo querías acercarte a mí. ¿Pero sabes qué? Me alegro de que te acercaras a mí”, dijo Dion mientras la mujer intentaba abrazarla y la rodeaba con sus piernas, al tiempo que realizaba movimientos sexuales.

Rápidamente la gente de seguridad de la artista se hizo presente, pero la mujer los frenó y les dijo que no la tocaran. Dion, quien parecía tener controlada la situación, les dijo “Está bien”, para calmar los ánimos de todos.

De pronto, Dion expresó su admiración por la mujer: “Ambas tenemos niños a los que amamos y por los que luchamos y ambas vamos vestidas de dorado, es una señal”.

Cuando por fin la mujer dejó el escenario, Dion fingió desmayarse y se tiró al suelo ante el aplauso del público por la forma en la que había llevado la situación.

“Hay gente que pasa por muchas cosas, gente que solo necesita hablar y quiero darles las gracias a todos por unos cinco minutos que le hemos dado a esta mujer para hablar. Y la hemos escuchado”, dijo la intérprete de “My Heart Will Go On” para describir la impensada situación que vivió.