El turismo llegó al departamento de la mano del tren

La dupla de tren de pasajeros que realiza viajes diarios desde Güemes a Salta, formando parte del sistema de transporte público departamental, incorporó a su grilla un nuevo horario con fines turísticos.

A modo experimental y para tener una idea clara de cuál podría ser el grado de aceptación por parte de la gente, el pasado miércoles salió desde la estación de Salta con destino a la ciudad de Gral. Güemes una formación en el horario de las 8.30 con arribo a las 10.

En ese primer viaje hubo un grupo pequeño de pasajeros que realizó el recorrido por el solo placer de viajar.

La experiencia se repitió el viernes con una sorprendente respuesta: más del 50% de los pasajeros eran turistas salteños, esta respuesta fue bien recibida por la Dirección de Cultura, que había firmado un acuerdo con los directivos Trenes Argentinos para hacer realidad el tren de turismo.

En un trabajo conjunto con las direcciones de Cultura y Turismo de los otros municipios, el director de Cultura de Campo Santo, Juan Ortega, recibió al contingente en la estación. "Estamos acostumbrados a recibir delegaciones de personas con fines determinados, pero un contingente similar que vienen con un objetivo netamente turístico es la primera vez. Por suerte nuestro municipio tiene mucho para mostrar, por lo tanto les hicimos conocer nuestro museo, complejo polideportivo, casas históricas, todo aquello relacionado con nuestra rica historia", expresó Ortega.

El próximo lunes se tiene previsto realizar el lanzamiento oficial del proyecto, con una recepción en la plazoleta Centenario de Gral. Güemes, lugar donde se apostarán artesanos, conjunto musicales y el ballet folclórico a fin de dar la bienvenida a quienes serían los primeros turistas oficiales.

La repercusión del viaje en tren, fue para todos los consultados placentero por la comodidad de la unidades, que cuentan entre otras cosas con aire acondicionado.

"Fue muy lindo, mi padre fue ferroviario y yo tengo hoy la posibilidad de recodarlo haciendo este viaje, los vagones son muy cómodos, se puede sacar fotos porque no se mueve mucho y viaja despacio", expresó María, a su arribo a la estación de Gemes.

Para corregir

Sin embargo, hay cosas por corregir, entre ellas la venta de pasajes.

"Los turistas debemos tener asegurado el regreso es algo primordial. Lamentablemente quizás porque no estuvo previsto, desde ventanilla no se vendieron pasajes a algunas familias en grupo. No me quisieron vender pasaje de vuelta porque dicen que el viaje estaba completo", expresó Mirta Murúa.