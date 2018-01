Damonte jugará en Huracán y le dice hasta luego al pincha

Israel Damonte anunció este sábado que continuará su carrera en Huracán luego de ser relegado en Estudiantes de La Plata, club del que se despidió hoy con un “hasta luego”.

Damonte, de 36 años, formado en las divisiones inferiores del pincha, aceptó la determinación del director técnico Lucas Bernardi, quien le avisó que este año tendría pocas oportunidades en el equipo.

“Es un momento difícil para mí porque es el club que me vio nacer y donde hice mi carrera. Tuve una reunión con el entrenador y me dijo que iba a tener pocos minutos. En Estudiantes me enseñaron a seguir luchando y buscar el camino del bien, por eso no quiero quedarme y esperar que al equipo le vaya mal”, explicó en conferencia de prensa.

El mediocampista transitaba su séptima temporada en Estudiantes, donde tuvo dos etapas (2000-2002 y 2013-2018).

“Me toca salir y seguramente es un hasta luego, voy a estar siempre en Estudiantes, ya sea en la cancha, en la tribuna o en cualquier lugar‘”, aseguró.

Finalmente, en cuanto a su futuro, Damonte aclaró: “Decidí elegir la mejor de las propuestas que me llegaron y voy a continuar mi carrera en Huracán”.