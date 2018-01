El Abierto de Australia, en marcha para los argentinos

Los argentinos Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Diego Schwartzman debutarán hoy en el Abierto de tenis de Australia, primer Grand Slam del año, que también contará con la participación de Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Horacio Zeballos.

El Peque Schwartzman, ubicado en el puesto 26º del ranking de la ATP, jugará por la primera ronda frente al serbio Dusan Lakovic (75), en el segundo turno de la cancha 22 del Melbourne Park, no antes de las 23.30 de Argentina.

Schwartzman tiene como mejor performance en los torneos grandes los cuartos de final del US Open 2017, en tanto que en el abierto australiano quedó eliminado en las primeras rondas de 2015 y 2016, y alcanzó la segunda rueda en 2017.

Otro de los argentinos que debutará en el primer día de competencia será el azuleño Federico Delbonis (67), que tendrá como rival al experimentado luxemburgués Gilles Muller (25), en el segundo partido del court 10. Este encuentro se jugaría a partir de las 22-15.

Por su parte, el correntino Leonardo Mayer (52) enfrentará al joven chileno Nicolas Jarry, de 22 años y 99 del mundo. El Yacaré Mayer no compitió en la última edición de Australia y tiene dos segundas rondas (2014 y 2015) en siete participaciones.

El tandilense Juan Martín del Potro, 12º en el ranking mundial y que desde mañana pasará a ser top ten, se medirá en la primera ronda del Abierto australiano frente al estadounidense Frances Tiafoe (79).

Del Potro perdió ayer la final de ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, ante el español Roberto Bautista Agut, por 6-1, 4-6 y 7-5. En el Grand Slam tendrá como primer desafío a Tiafoe, una promesa del tenis estadounidense con apenas 19 años.

El máximo favorito en el Abierto de Australia es el español Rafael Nadal, número uno del mundo, que debutará ante el dominicano Víctor Estrella Burgos (81 del mundo con 37 años), a quien nunca enfrentó. En tanto, el suizo Roger Federer, número dos y defensor del título, jugará por primera vez ante el esloveno Aljaz Bedene, 51 en la lista ATP, en la primera ronda. Federer, que superó en la última final de 2017 a Nadal.

Dos bajas importantes

En este Open de Australia, que reparte más de 25 millones de dólares en premios y se jugará sobre superficie dura entre el hoy y el 28 de enero, habrá dos significativas ausencias entre los varones: la del británico Andy Murray, recién operado de la cadera, y el japonés Kei Nishikori, lesionado en una muñeca. El certamen si contará con la presencia del serbio Novak Djokovic, ausente en el circuito los últimos seis meses.