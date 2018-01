Agüero, Messi y Del Potro pidieron votos para Ginobili

El delantero de Manchester City Sergio “Kun” Agüero pidió ayer votar a Emanuel Ginóbili para el próximo Juego de las Estrellas de la NBA de Los Ángeles, que se disputará entre el 16 y 18 de febrero.

“Llevemos a @manuginobili al #AllStar #NBAVote Manu Ginobili. Cada RT es un voto!”, propuso el ex-Independiente en su cuenta de Twitter, que hasta última hora de ayer llegó a contar con más de 24.000 retuits.

Agüero no fue el único que promovió la llegada del bahiense, de 40 años, por tercera vez al partido que reúne a los 24 mejores de la competencia estadounidense, ya que se le sumaron Paulo Dybala y Gabriel Mercado, que le dieron retweet al pedido de su compañero del seleccionado.

Ginóbili, campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Beijing 2008, estaba quinto entre los guardias, según el segundo recuento de los votos publicado hace dos días, con 657.827 votos.

Hasta el momento, solamente lo superan Stephen Curry (1.369.658), James Harden (978.540), que son los dos clasificados, Russell Westbrook (791.332) y Klay Thompson (686.825).

La votación cerrará el lunes, día en el que aún se podrá sufragar hasta la medianoche.

Existen varias maneras para apoyar la candidatura de Manu Ginóbili al Juego de las Estrellas. Quienes deseen sumar su voto pueden hacerlo a través del sitio oficial de la NBA y sus aplicaciones, pero también se puede hacer por medio de Twitter, Facebook y Google.

En la web oficial de la competencia (www.nba.com) es necesario ingresar al apartado especial de la votación para el Juego de las Estrellas; después habrá que buscar a Ginóbili en la lista y darle el voto. Para confirmar la votación el sitio le pedirá a cada votante que ingrese sus datos personales.

Para Twitter y Facebook el sistema de votación es similar. El usuario debe colocar el nombre y apellido del jugador y agregarle el hashtag #NBAVOTE; en el caso del bahiense sería: Manu Ginóbili #NBAVOTE. En el caso de Twitter, cada retuit a una cuenta que ya haya votado por Ginóbili o cualquier otro jugador se contará como un voto para ese basquetbolista.



Apoyemos a @manuginobili que merece ir de nuevo al #AllStar y mucho más. #NBAVote Manu Ginobili 🏀🙌

Cada RT es un voto!



//



Let’s all support @manuginobili. He deserves to be in the #AllStar once again, and much more!!

Please RT!!