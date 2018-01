Vio a su mujer en brazos de otro y lo mató

Un hombre fue asesinado en la madrugada de ayer de dos balazos en medio de un conflicto pasional en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, y por el hecho hay tres detenidos, informaron fuentes judiciales y policiales. El hecho ocurrió cerca de las 3.30 en el cruce de las calles Iparraguirre y Zumaya del barrio Santa Catalina, donde en una casa había una fiesta durante la que dos hombres mantuvieron una discusión -al parecer- por la disputa de una mujer.

Media hora después quien resultó ser el agresor volvió al lugar en auto junto a su hermano y una mujer, se bajó con un revólver y amenazó al hombre con el que había discutido. Fue entonces que le gatilló a esa persona, identificada como Enrique Álvarez Dávalos (28), ciudadano paraguayo, pero no salieron los disparos y entonces comenzó un forcejeo entre ambos.

En el medio de esa pelea, el agresor habría baleado en la pierna derecha a Álvarez y, cuando éste cayó al suelo, lo habría rematado disparándole en el pecho, lo que produjo la muerte instantánea de Álvarez. El supuesto autor del crimen fue detenido -junto a su hermano y la mujer- en las inmediaciones del lugar por policías de Villa Centenario.

La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Fernando Caram, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien el lunes indagará a los imputados.

Otro crimen en Rosario

Un hombre fue encontrado degollado en su casa de la ciudad santafesina de Rosario por su antiguo empleador, quién al no poder comunicarse telefónicamente durante unos días fue hasta su vivienda y lo halló muerto. La víctima, identificada como Mariano Ferraro (47), tenía dos cortes "de diferentes longitudes y profundidades" a la altura de la garganta, señalaron desde la Fiscalía de Homicidios Dolosos a cargo de Ademar Bianchini.

El hallazgo se produjo ayer alrededor de las 22.30 en la casa de Ferraro, en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario. La víctima estaba tendida en el piso y sólo vestía calzoncillos, pero la casa no estaba desordenada o con signos de haber sido visitada por asaltantes. Si bien la vivienda no presentaba signos de robo, los pesquisas no descartaban ninguna hipótesis con excepción de la del suicidio, añadieron los informantes.