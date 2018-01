Otro triunfo infernal que sirve para sumar confianza

Salta Basket no dejó pasar la oportunidad de conseguir su segundo triunfo consecutivo y el tercero en la Liga Nacional de Básquet. Este sábado venció en el estadio Delmi a Hispano Americano (Río Gallegos) por 87 a 75 con una gran actuación conjunta tras un inicio con mucha paridad.

Los infernales venía de derrotar a Quimsa de Santiago del Estero en el mismo escenario y frente a Hispano tenían la chance de seguir sumando para comenzar a escaparle a los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El equipo de Ricardo de Cecco no solo festejó encontró el triunfo sino también la actuación del estadounidense Al Thornton, el último de los jugadores que se sumó al plantel El ex jugador de la NBA fue el goleador de los locales con 19 puntos (3 de 8 en dobles, 3 de 3 en triples y 4 de 4 en libres), demostró que va tomando ritmo aun cuando le falta aceitar el trabajo físico.

A la actuación de Thornton hay que sumarle la siempre efectiva tarea del base Diego Gerbaudo, que terminó con 18 puntos. “Siempre pudimos mantener la ventaja, no como en otros partidos donde teníamos que remar desde atrás . Cambiamos la mentalidad cambiamos la mentalidad y pudimos llegar a un nuevo triunfo”, señaló el base tras el encuentro.

“Tenemos que sumar y seguir jugando de esta manera. Sabemos que no nos sobra nada, a veces se nos complica mucho, pero esta noche me voy muy contento por mis compañeros. Este triunfo se lo dedicamos a la gente que siempre nos apoya”, agregó el cordobés.

“Ahora tenemos que ir a buscar ganar al menos uno de los dos partidos que tenemos en Santiago del Estero”, cerró Gerbaudo. Los próximo compromisos de los infernales serán en esa provincia; el próximo jueves se medirá contra Quimsa y dos días se presentará en La Banda frente a Olímpico. Ambos encuentros se desarrollarán desde las 22.

Los infernales encontraron otro triunfo revitalizador, de esos que puede ser el puntapié para algo mejor. Pero eso dependerá de este equipo que de a poco va encontrando el funcionamiento que desea Ricardo de Cecco. La parada en Santiago del Estero será difícil pero los infernales ya saben lo que es ganar fuera de casa.

La síntesis

S. BASKET 87 HISPANO 75

R. Harris 7 D. Ciorciari 0

A. Thornton 19 K. Austin 19

A. Zilli 10 M. Byro 2

D. Gerbaudo 18 P. Blackwell 6

P. Espinoza 8 (fi) L. O’Bannon 16 (fi)

N. Álvarez 0 P. Tabarez 15

P. Bruna 9 F. Podesta 6

L. Goldenberg 6 N. Paletta 6

R. Haag 0 F. Giarrafa 0

G. Mikulas 5 G. Torres 3

E. Stucky 0 F. Bazani 0

I. Vicentín 0

DT: R. de Cecco DT: M. Richiotti

Los parciales: 21-20, 21-17, 25-19 y 15-17.

Estadio: Delmi

Árbitros: Leandro Lezcnao, Alejandro Zanbone y Ariel Rosas.