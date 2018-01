Chicho Rojas y el gran desafío de jugar en la Villa

La heridas por el fuerte impacto que causo el frustrado ascenso de Central Norte en el Federal B se van cicatrizando con el paso del tiempo. Para Federico “Chicho” Rojas fue un mal paso y que “realmente dolió”.

“Ahora estamos en San Antonio. Es lo que viene y más nos seduce el ascenso que todo este grupo quiere”, manifestó el jugador que optó por integrarse al club del barrio en el nació y se crió.

Por el pedido de su padre, Chicho Rojas se quedó a jugar en Villa San Antonio.

“Me hablaron y lo charlé con mi familia y todo. Mi papá me dijo que me quede a jugar en San Antonio, que le dé una mano y aporte todo lo que yo sé hacer”, señaló el juvenil jugador.

“Nací en el barrio y voy a dar todo por estos colores”, fue otra de las frase del Chicho Rojas, para luego agregar: “Lo vi al club peleando desde hace mucho y la gente siempre acompaña. Quisiera formar parte y darle esa alegría a los hinchas de San antonio este año”

En referencia a la calidad de jugadores, se entiende que San Antonio debe ser protagonista. “Hay jugadores, se armó un buen plantel. Yo pienso que vamos a ser protagonistas. La meta es conseguir lo que todos queremos”, dijo.

Con respecto a la posibilidad que salió de sumarse a Atlético Tucumán, explicó: “Estaba esa chance. Lo hablé con mi papá y decidí jugar acá. Ya me había comprometido a jugar en San Antonio. El compromiso está y me quedo a pelear en San Antonio”.

Y valió la pena reiterarle a Rojas que el llamado lo hizo un club tucumano que compite en Primera División, que no es lo mismo que San Antonio, con todo el respeto que merece el club.

“Digamos que sería mejor ir allá, pero yo ya tenía un compromiso acá, no le iba a fallar a esta gente. Ya me había comprometido y solo queda dar lo mejor”, manifestó.

Pero sí dejó una puerta abierta para el futuro. “Sí, hablamos de eso también y cuando termine el campeonato vamos a ver que sale”, puntualizó.

Sobre a quién pertenece el pase, Chicho Rojas fue terminante. “El pase es de mi papá. Mi papá me maneja para todos lados. Mi vínculo con Central Norte terminó con el federal B. Algún día vamos a volver para vestir otra vez esta camiseta y vamos a dar los mejor por este club”. cerró.