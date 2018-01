“No sé si hay abusos en las licencias, hay que hacer un trabajo específico con cada docente”

De cara a un nuevo ciclo lectivo, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Analía Berruezo, conversó con El Tribuno sobre la educación salteña. Con respecto a la educación religiosa, reiteró que se va a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a darla fuera del horario escolar, pero que las designaciones de docentes del área se van a seguir haciendo como era habitual. En lugar de los contenidos religiosos aún no se definió qué se sumará como contenido obligatorio.

Las paritarias docentes serán el primer desafío de 2018 para Berruezo, quien admitió que “no será simple de negociar”. Adelantó que se van a revisar cada una de las licencias docentes para ver si hay abusos o no.

En Córdoba, subirá de 6 a 7 la nota para aprobar materias en el secundario. ¿Cómo ve esta medida? ¿En Salta podría darse algo similar?

El régimen de evaluación lo tenemos que ver. El concepto, más que ver qué nota tienen. El primer nivel de trabajo en el 2018 tiene que ver con el tipo de proyecto y el trabajo colaborativo de los chicos y el acompañamiento docente. No se planteó en nuestros equipos la necesidad de modificar el régimen de evaluación y cambiar la nota. Sí sería factible analizarlo.

En Salta no se descartaba que desaparezcan las previas. ¿Qué va a pasar?

Hace cuatro años hicimos en seis colegios de la provincia esta propuesta y los chicos pasaron, con un acompañamiento, sin repetir el curso si tenían más de tres materias previas. Eso no nos generó a nosotros un resultado óptimo en calidad de aprendizajes porque requiere de un trabajo pedagógico diferente con un número de alumnos diferente. No descartamos que puedan dejar de existir las previas, pero tiene que ver mucho con lo que decía respecto a la nota, que es el proceso de evaluación más que el nivel de aprendizaje, y queremos nivel de aprendizaje y calidad, independientemente de si la nota sea 6 o 7 o si tienen o no previas.

¿Cómo se va a trabajar con las prácticas educativas ?

Son fundamentales las prácticas. Las escuelas técnicas tienen lo que se llama “prácticas profesionalizantes” incluso como materia. Significa que los chicos tienen en un momento del año, del último, el trabajo en el lugar donde podrían ejercer su trabajo. En Salta vamos a continuar haciéndolo y vamos a seguir con el proyecto CLAN, que es la posibilidad de hacer prácticas fuera de las instituciones. Estas prácticas tienen un programa y diseño de contenidos específicos y, sobre todo, de trabajo de emprendedurismo, como lo que hace la Fundación Juniors Achievement.

Este tema generó polémica. ¿Usted qué opina de que los chicos trabajen en la secundaria?

No es un trabajo específico, es una práctica. Estoy de acuerdo, me parece que las prácticas educativas tienen que ver, por ejemplo, con la manera de emprender. Muchos eligen una carrera relacionada con la orientación de la secundaria y muchos no. La salida o la práctica pueden servir para guiarlos en la elección de la futura profesión.

¿Qué va a pasar este año a partir del fallo que prohíbe la educación religiosa en el horario escolar en el sistema público?

Ya está pasando en las escuelas de verano. Si bien es cierto empezaron las clases en agosto, hay escuelas que necesitan la designación de docentes de religión, por ejemplo, San Antonio de los Cobres.

Vamos a continuar designando de la misma manera en que veníamos haciendo, obviamente, de acuerdo a la sugerencia de la Corte y a la ley que ya se presentó en la Cámara. Las clases serán fuera del horario escolar y de los planes de estudio. El trabajo de análisis concreto se hará en cada institución para ver en qué momento se dicta la educación religiosa. No va haber un momento en cada escuela. La idea es garantizar la decisión de los papás, como dice el artículo 49 de la Constitución.

La idea es que cada una de las instituciones pueda elaborar en qué momento lo puede hacer, todo va a depender del tipo de uso que tiene la infraestructura edilicia, del horario. En la escuela de jornada simple no va a ser igual que en la de jornada extendida o completa. Hay variantes administrativas en el interior de cada escuela que son las que estamos trabajando.

Entonces, ¿los docentes de religión van a seguir dictando la misma materia?

Sí, educación religiosa. No es una educación confesional, eso sí lo vamos a monitorear porque es otro punto que establece el fallo en uno de sus párrafos. La propuesta tiene que tener contenidos específicos, además, son 80 minutos a la semana, no es una gran cantidad de horas, pero nosotros lo tenemos que garantizar.

En el horario en que se dictaba educación religiosa, ¿qué se va a dar?

Tenemos 30 horas en la caja curricular de escuelas primarias, hay bastantes proyectos. Eso lo estamos trabajando, no sabemos todavía; vino mucha gente con diferentes propuestas. Hay ideas de trabajar y fortalecer la lectura, otras del Observatorio de Violencia contra la Mujer sobre convivencia, otra de fortalecimiento del área de Matemática debido a los resultados de Aprender. Hay un sinnúmero de propuestas. Lo vamos a trabajar en febrero.

El nuevo instituto modelo de educación superior en El Huai co está avanzado. ¿Qué va a pasar con los profesorados?

En El Huaico se va a dictar solo Física, una de las carreras prioritarias. El resto va a ser de formación continua, o sea, capacitación a directivos y supervisores. El resto de los profesorados van a seguir con la oferta que tenían. Vamos a trabajar con los rectores como lo estuvimos haciendo, porque hubo también mucho comentario.

Cada jurisdicción hizo un análisis distinto. En Salta venimos haciendo la planificación que ahora realizó Nación hace cuatro años, que llamamos Planfod, que es el cruce de información entre la cantidad de alumnos egresados por profesorados, vacantes de acuerdo a los cuadros de Junta Calificadora y la cantidad de inscriptos para cubrir esos cargos.

Ahora nosotros no tenemos la necesidad de reorganizar profesorados o de cerrar todas las ofertas, como hicieron algunas jurisdicciones, no es nuestro objetivo. Los profesorados tienen tres funciones: la de dar clases a los alumnos, investigación y el apoyo a la escuela.

A las dos últimas nosotros no las tenemos desarrolladas en los institutos y las vamos a trabajar. Por ejemplo, en el interior, en el caso de los docentes de institutos que puedan dar apoyo a las escuelas de las zonas.

De cara a las paritarias, ¿cómo avizora las negociaciones salariales?

Sabemos que las paritarias van a tener un análisis puntual en cada una de las mesas, no será un año simple de negociar. No es solo jurisdiccional, sino a nivel nacional. Estamos viendo qué es lo que está pasando y cuál es la situación económica. Nosotros organizaremos en base a la solicitud de los gremios, pero sobre todo vamos a hacer una paritaria técnica previa. Esa semana me reuní con algunos de ellos. Cuando nos sentemos en la mesa a determinar salarios tenemos que hacer un análisis exhaustivo para ver qué podemos acordar y de qué manera llegamos a ello.

Fernando Yarade -jefe de Gabinete- dijo que hay 5 mil docentes que no están trabajando...

Él se refería a las licencias. Tenemos un equipo tercerizado que maneja las licencias médicas y, por supuesto, tenemos que analizar cuál es la situación de cada uno de los docentes y ver qué pasa con las licencias médicas, a qué se deben y en qué franja de edades, y por otro lado, también ver cuáles son los docentes que tienen la edad para jubilarse. En 2017, se jubilaron 873 docentes y no docentes.

¿Se van a revisar las licencias?

Hay un régimen de licencias, el 4118, que tiene artículos por enfermedad y son absolutamente legales y reconocidos a los que la necesitan. Sí tenemos que trabajar de forma puntual con cada uno de esos artículos, y seguramente que será uno de los temas de paritarias, para ver cuándo se incrementa el nivel de ausentismo por certificados médicos y cuáles son las causales de los certificados.

¿Usted cree que hay abusos?

No sé si hay abusos, creo que hay que hacer un trabajo específico con cada docente. Hay muchos de ellos que saben de qué manera pedir la licencia. Cuando hay una licencia de lago tratamiento, se puede poner un suplente y cuando son 15 o 10 días, no se puede. Eso también afecta el aprendizaje, son muchos los factores. Ellos también deberán analizar en el interior de cada escuela la situación y que no venga un análisis externo, de esa forma se puede saber si hay abuso o no.

¿Cuál es el estado edilicio de los establecimientos educativos de Salta?

Justamente ayer -por el jueves- hablábamos con el gobernador del tema. En los últimos 10 años la inversión en infraestructura generó la inauguración de más de 150 escuelas nuevas. En la escuela primaria hubo mucha inversión en obras nuevas. También es cierto que hay distintas situaciones. Hay plata para refacciones menores, hay inversión en obras nuevas y mantenimiento.

Pero también es cierto que hay escuelas centenarias que siempre tienen un problema puntual. Por ejemplo, las del microcentro. En la escuela Normal se cambiaron los techos y cubiertas y, a pesar de que en ese sector ya no hay problemas de lluvia, siempre hay un sector sobre un pasillo de Entre Ríos que tiene alguna dificultad.

El Colegio Nacional tuvo una refacción integral, y después de tres años tiene algunos problemas por el mal uso de puertas y ventanas. La inversión existe, pero estas instituciones tienen más de 3 mil alumnos por día, por lo que el mantenimiento es nuestro desafío. Allí es donde tenemos que poner foco. Tenemos cuatro escuelas rancho (por reemplazar) , 21 escuelas en presupuesto, 40 ya erradicadas, obras de refacción en más del 70 por ciento de aquellas que lo habían solicitado, y a pesar de eso, hay una necesidad de inversión constante.

¿Cómo se organizan con las refacciones antes del inicio de clases?

Seguiremos con el mismo proyecto. Se va a girar en la primera semana de febrero el primer monto para refacciones menores a las escuelas que se determine de acuerdo a la cantidad de alumnos. De todos modos este mes hay escuelas en obras, en la capital como en el interior... de restitución de cubiertas, techos o con problemas de cañerías.

¿Por qué no se realizan todos los trabajos durante las vacaciones para comenzar las clases sin obras?

Sí, también es cierto eso. Hay obras que se licitan y en esta época, debido a la temporada de lluvias en Salta, muchas veces se generan demoras en el comienzo, pero la idea es que se trabaje en enero y febrero para que no haya un inicio de obras justo cuando empecemos las clases. Eso también tiene que ver con la Secretaría de Obras Públicas, con las licitaciones y las empresas que están trabajando.

¿Cuáles son sus expectativas para este año?

En el 2017 trabajamos mucho el interior de los equipos del Ministerio y administrativamente hemos realizado titularizaciones y concursos en todos los niveles y escuelas. Esto es algo que no se hacía hace más de 15 años, fue un trabajo duro.

Este año nos propusimos trabajar en el área de Matemáticas en el secundario y primario, para revisar cuáles son las dificultades que hubo en el operativo Aprender. También trabajar con todos los indicadores de la educación secundaria y brindar una educación de calidad en el nivel superior. Además, vamos a fortalecer la formación de los docentes a partir de encuentros, prácticas y de un congreso en octubre.

.