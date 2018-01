Buscan al exjockey Bernado “Cuchi” Guantay

El exjockey Bernardo “Cuchi” Guantay, de 75 años de edad, es intensamente buscado por su familia desde anoche, cuando se fue de la casa del Villa Palacios, y no regresó hasta ahora.

“Estimamos que él salió ayer alrededor de las 22, porque yo me fijé la hora en ese momento y él estaba en la casa; después viene mi hija cerca de las 23 y pregunta por su papá, comenzamos a buscarlo y ahí vimo que él había salido”, explicó hoy su esposa Teresa Nélida Costa de Guantay.

Según su esposa, desde hace un año Guantay sufre de depresión y por momentos se pierde, no puede ubicarse y, si está fuera de la casa, no puede regresar.

“Esta es la cuarta vez que se pierde de noche y le pasó dos veces de día, pero siempre había logrado regresar o lo encontramos en casas de familiares o en el mismo barrio”, expresó, preocupada.

Cuando salió de su casa, don Guantay vestía campera verde oscuro de lana tejiad con cierre delantero, pantalón de vestir gris y zapatos negro con cordones. No llevaba ninguna documentación personal.

La familia ya realizó la denuncia en la Policía y pide a la ciudadanía que si llegan a verlo, den aviso a la sede policial más cercana o llamen al 155662347 ó 4237481.