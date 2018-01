“Diría que soy un escritor digital, aunque mi ego quiera decir poeta”

El avance de las tecnologías ha revolucionado todas las ramas del arte, y las letras no están ajenas a esta tendencia. La supuesta desaparición de los libros en papel, en contrapartida con los digitales, sigue dando mucho qué hablar, con partidarios, defensores y detractores de ambos lados.

En este contexto, Nicolás Cortés, aporta un particular punto de vista. Nació en Salta en 1982, es de cinco hermanos. Autodidacta, se desempeña como bancario y emprendedor inmobiliario, pero su verdadera pasión es escribir. Él elige difundir su obra únicamente a través de las redes sociales y en su fan page de Facebook Yo SOY Literatura ha cosechado cerca de 65.000 seguidores.

“La rutina de la página es semanal, trato de ir variando el contenido. Desde frases cortas, pasando por poesías, relatos. A veces se incluyen imágenes”, comenta Nicolás y detalla, sobre el inicio de este proyecto: “me motivó a hacerlo mi tipo de personalidad, diría tímido, introvertido. En forma verbal se me dificultaba expresarme, pero tenía el deseo constante de decir. Quería escribir sobre cosas cotidianas: el amor las injusticias, el dolor. Sueño con palabras, con frases, con responder preguntas inconclusas o responder por otros. Así fue que pensé en este espacio. El título apareció en paralelo al atentado a la revista je suis Charlie y salió yo soy literatura “, reveló.

Por otra parte, y sobre el medio por el cual circulan sus textos, Cortés describe: “la tecnología actual es inmediata, de una evolución inédita. Es voraz. Quizás tenga menos romanticismo, pero es eficaz , y su alcance ilimitado. En un tiempo anotaba borradores o notas en papel, pero hoy es todo teclado. Es sublime”, recalca. Desde ese puro presente asegura también que responde por inbox todo lo que le preguntan sus seguidores “Me parece de mucha importancia ese diálogo. Ese interés” , dice. Y esa no debe ser una tarea sencilla, por la cantidad de personas que leen sus materiales: “Es verdad que mucha gente sigue la página, me sorprende mucho y a la vez me compromete. Es una exigencia. Suelen escribirme, en su mayoría coincidiendo, elogiando, algunos preguntando”.

Además, sobre sus prácticas creativas, Nicolás detalla: “el proceso no siempre es uniforme. Cambia dependiendo de los ánimos, y sobre todo del motivo a que me lleva a escribir. A expresarme. Como cuestión en común, siempre se encuentra la música o algún sonido y en general estar haciendo varias cosas a la vez. Aunque no esté bien decirlo, desde mi trabajo del banco salieron las mejores ideas. La inspiración te encuentra trabajando”, afirma.

El formato es innovador, pero el registro en el que escribís es más bien tradicional, con un alto grado de romanticismo, utilizando el tú, con fórmulas de cortejo ¿cómo explicás esa dualidad?

No me manejo con estándares. Ni referencias. Tengo mucho respeto por las palabras, por nuestro castellano, y después toda la inclinación romántica, sensible, viene conmigo, con mi historia, con mi manera de ver el mundo. La vida. El tú, para mí, representa respeto, como también cercanía, cariño. Me parece elegante y discreto respecto al vos. Tiene esa dualidad que camina entre la confianza, el tuteo y la formalidad. Y también involucra al instante al lector. Además, si hay algo que me molesta son los modos, las formas, los lenguajes vulgares y deformados que se usan en la actualidad. Carecen de personalidad, de sentido, de creatividad. Yo me pregunto porque no se toman unos segundos para decir cosas propias, ideas personales, con términos reales. Concretos. Me preocupa la liviandad, la mediocridad y carencias, con que se expresa el modernismo, las nuevas generaciones sobre todo.



Tenés 35 años, es decir que no sos un nativo digital, consumiste libros tradicionales digamos, ¿te vinculas con otros autores y su obra de forma virtual?

Sigo leyendo en papel. Necesito ese contacto con el material. El olor, las texturas. Siento que tomo de las manos al escritor. De contactarme, nunca me pasó, salvo una vez , muy fugaz con Eduardo Sacheri hasta que cerró su red social. Siempre tuve la inquietud de conocer escritores, profesores en literatura, personajes de la cultura en general cómo así también buscar una formación universitaria. Por una cuestión de tiempo y de prioridades se postergó.

¿Tenés pensado expandirte por fuera de Facebook o llegar al papel?

Me encantaría escribir en papel. Pero nunca estuve inmerso en el mundo literario. Desconozco las formas. Quizás esta sea una manera de involucrarme, de quizás obtener algún acceso. Mucha gente no me relaciona con la cultura, con escribir o pintar porque siempre estuve ligado al deporte. Jugué mucho tiempo al fútbol y al básquet. Es un detalle que a la vez me da la posibilidad de ver un paisaje diferente al escribir. Son mundos opuestos y a la vez imprescindibles en mi convivencia interna. Soy un convencido del poder de la palabra. Trato de ser consecuente con lo que escribo, pienso y hablo. A pesar que naturalmente somos contradicción.



¿A qué escritores salteños admirás y dentro de qué género te sentís más a gusto?

Tengo la autocrítica de ser poco lector. Al menos, me gustaría serlo en forma más constante. Admiro a los poetas cómo Castilla, Leguizamón, Yuyo montes. Respecto a escritores, tuve referencias de Liliana Bellone por mi madre y muy pocos más. A nivel nacional Cortázar, Borges Bioy, Sábato, Storni, Lugones, César Aira, y mucha debilidad por Juan Gelman. Respecto al género, me apasiona la novela y el ensayo pero me siento más cómodo con el cuento, los relatos cortos y la poesía.

Hoy en día existen los booktuber, que recomiendan libros en youtube, cómo te definirías en ese contexto?



Nunca me gustaron los términos anglosajones, aún sabiendo que son los que dominan el mercado. Simplemente escribo, y ahora es este medio digital, porque mágicamente apareció. Pero podría decirse que soy un escritor digital, aunque mi ego quiera decir, más poeta.