Kevin Benavides, a 22 de segundos de la cima

Kevin Benavides hoy se ubicó cuarto en la Etapa 8 del Rally Dakar y logró descontarle 2.52 a Adrien Van Beveren en la pelea por la general. De esta manera, el salteño llegará mañana a la provincia como segundo en la General de Motos, apenas 22 segundos detrás del líder, después de 27 horas de carrera.

Novena etapa, cancelada

La novena etapa del Dakar-2018, prevista para mañana entre Tupiza (Bolivia) y Salta (Argentina), fue anulada por mal tiempo, indicaron los organizadores del rally. "La etapa fue anulada porque ha caído mucha agua hoy en el campamento y mañana esperamos tormentas también. No son las mejores condiciones para hacer la etapa", declaró a la AFP Marc Coma, director deportivo de la carrera. "Preferimos no tomar riesgos", añadió. La etapa constaba de 242 km de especial cronometrada y de otros 513 de enlace. Suponía la entrada del Dakar en Argentina, donde acabará la carrera el 20 de enero, en Córdoba. Esta no es la primera vez que los organizadores cancelan una etapa en Bolivia, a menudo sacudida en enero por fuertes temporales. En 2017, la sexta etapa tuvo que ser anulada entre Oruro y La Paz por fuertes diluvios.