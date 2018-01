Juventud tuvo otra prueba frente a Central Córdoba

Un tropezón no es caída. Juventud Antoniana cerró ayer la etapa más exigente de su pretemporada con una derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por 4 a 0, en el amistoso que se jugó en el hotel de la Liga Salteña.

El resultado final molesta, pese a que se trató de un partido de preparación a nadie le gusta perder y más por goleada.

A su vez, hay que tener en cuenta que Gustavo Módica lleva tan solo una semana de trabajo como técnico del santo intentando cambiar y darle su impronta de juego.

Los cuatro errores defensivos que cometió el equipo antoniano quedaron impresos en el marcador. Seguramente Módica estará evaluando e intentado procesar lo que pasó, porque las fallas que se cometieron fueron idénticas, centro por izquierda y gol del equipo que dirige Gustavo Coleoni.

“La idea es darle una idea de juego al equipo distinta a la que tenía y se lo está consiguiendo, estamos en el camino de lograr lo que queremos”, dijo el técnico de Juventud Antoniana tras la derrota y agregó: “La idea esta clara tanto en nosotros como en los jugadores, tenemos que corregir algunos errores que pasaron”, destacó Módica pensando en la revancha con Central Córdoba programada para mañana.

No todo fue negativo, pese a los errores, el DT santo destacó: “Tuvimos circulación de balón, inclusive en el segundo partido lo ganamos por 1 a 0 y erramos un penal. Estamos sumando minutos, hoy (por ayer) puse un equipo mixturado, después de la práctica del martes voy a definir el once para enfrentar a Gimnasia”, adelantó Módica.

Es un hecho que Juventud llega en desventaja al clásico con el albo por Copa Argentina: “La diferencia de tiempo de trabajo es a favor de Gimnasia, eso no significa que no estemos a la altura de jugarle de igual a igual”, aseguró con convicción el técnico antoniano.

Una vez que finalizó el amistoso, el plantel santo quedó liberado, descansará hoy y mañana volverá a los trabajos para jugar la revancha frente a Central Córdoba de Santiago.