La provincia está lejos de las metas de donación de órganos

Los órganos de un joven de 18 años que falleció la semana pasada en un accidente de tránsito salvaron la vida a cuatro personas. Fue la primera ablación del año en la provincia, que benefició a un porteño, un cafayateño y dos salteños. Aunque se realizan intensas campañas de concientización, Salta sigue lejos de las metas fijadas para la donación de órganos.

En 2017, con nueve operativos de ablación, la tasa de donantes por millón de habitantes cerró en 5,11, según registros del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Ese indicador creció, ya que en 2016 había cerrado en 2,22, pero no se acercó al promedio nacional del año pasado, que se ubicó en 13,46.

Raúl Ríos, titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai) de Salta, remarcó que la meta que se fijó a nivel nacional es llegar a una tasa de 15 cada millón de habitantes. Aunque son cada vez más las personas que expresan su voluntad de donar, dijo que no en todos los casos se puede proceder a la ablación. La patología que tenía una persona, cáncer por ejemplo, puede dificultar que se le extraigan órganos, explicó Ríos.

En Salta, hay 330 pacientes en lista de espera. Además, otras 430 están en proceso de inscripción, de acuerdo a información del Cucai Salta.

El 69 por ciento de los salteños anotados espera un trasplante de riñón y el 23 por ciento, corneas. La situación se puede agravar ya que en la actualidad hay 973 pacientes con diálisis.

“Lo que se anhela es que no se incremente la lista de espera. El registro puede crecer por la cantidad de personas con hipertensión y diabetes”, agregó Ríos.

Accidentes

Al igual que este año, la primera ablación del 2016 fue de un joven que murió en un accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en Las Lajitas en marzo pasado y del cuerpo se extrajeron pulmones, corazón, hígado, riñones y corneas. Ocho personas fueron receptoras en esa oportunidad.

Ríos dijo que cuando el donante es un menor de edad debe expresarse el consentimiento de los familiares.

En Salta, según precisó Ríos, unas mil personas expresaron su voluntad con respecto a la donación, el 80 por ciento lo hizo de manera afirmativa.

En el país está en funcionamiento el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante que nuclea todas las manifestaciones en relación con la donación de órganos de todo el país.

Las personas puede expresar su voluntad al tramitar el documento nacional de identidad o por teléfono al 0800 555 4628 o en la página de internet del Incucai.

En este caso, la institución le se solicitará una dirección de mail y le enviará un mensaje solicitando una confirmación para ingresar la decisión.

Comparación global

En la última década, Salta tuvo su tasa de donantes por millón de habitantes en 2010, con un 10,49. El indicador más bajo se registró en 2016, con una tasa de 2,22.

En una mirada global, el Incucai expone que Estados Unidos tiene una media de 26 donantes por millones de habitantes y Europa, 20.

Félix y una doble esperanza

Félix Olivera tiene 62 años y hace 17 que fue trasplantado de uno de sus riñones. Oriundo de El Galpón, vino a Salta con 14 años y toda su vida trabajó en Salud Pública. Comenzó como camillero en el hospital San Bernardo y hoy es administrativo de finanzas. Sus humildes orígenes y la falta de síntomas evitaron que se haga análisis de rutina, así no detectó a tiempo una enfermedad que no le permitía el normal crecimiento de un riñón.

Le diagnosticaron hipoplasia renal, una anomalía del desarrollo en la que uno o los dos riñones (hipoplasia renal unilateral o bilateral, respectivamente) expone una cantidad reducida de nefronas.

Félix siempre fue deportista, su pasión es el fútbol pero también hizo ciclismo, atletismo y llegó a participar en un par de Bailtón de la Cumbre, hasta probó con el rugby. Casualmente mientras disputaba un partido de fútbol, tuvo los primeros síntomas. Una gran fatiga lo sacó de la cancha y decidió hacerse análisis, que le determinaron que estaba eliminando proteínas.

Por ese tiempo comenzaba la gestión un médico del que solo recuerda su apellido, Altobelli, al frente del San Bernardo. El profesional lo derivó a un centro privado para estudios más profundos. Con los resultados le indicaron: “Vos naciste con los dos riñones pero uno nunca creció”. Por ese momento tenía 35 años pero sus sistema renal era de un hombre de 70: eliminaba proteínas y retenía toxinas.

Primero, hizo un tratamiento de tres meses sin resultados favorables por lo que fue sometido a una primera sesión de diálisis. “Eso fue un alivio, me sentí como nuevo”, recuerda. A partir de ahí y durante más de nueve años, tres veces por semana se sometía a ese tratamiento.

Para él fue de gran ayuda su estado atlético. Félix formaba parte de los cinco primeros candidatos de la lista de espera de un riñón. Las posibilidades de ser trasplantado estaba a más de tres años. Y llegó la primera oportunidad en Tucumán, pero su elevada presión producto de los nervios le impidió entrar al quirófano.

Luego se dio otra posibilidad. Félix recuerda que su caso era el tercer trasplante que se realizaba en la vecina provincia, por lo que fue noticia en distintos medios de comunicación. La donante era una señora almacenera. Esto lo sabe porque guardó un recorte de un diario con su historia, que tiempo más tarde le sirvió para convencer a su hija de una dura decisión.

No fue inmediata, ni mucho menos sencilla la recuperación, tardó 45 días en orinar con el nuevo riñón. Tres meses lejos de su casa y 19 pastillas distribuidas en una caja de pesca que debía tomar diariamente. Hoy sólo toma dos inmunosupresores.

“Fue como volver a nacer”, dice Félix. El 6 de enero fue su cumpleaños, aunque su documento indica como fecha de nacimiento el 10 de enero. Pero cada 10 de octu bre vuelve a festejar su nueva vida, este año cumplirá 18.

El dolor de su hija y una decisión

La historia de Félix Olivera no termina ahí, él también estuvo del otro lado. En 2015 su hija mayor, Gabriela tuvo que enfrentar la dura decisión de dejar partir a su pareja, padre de su bebé de tan sólo un año, y autorizar a que sea donante.

Con alguna similitud a Félix, Daniel, su yerno, nunca había tenido síntomas de alguna enfermedad y tampoco creyó necesario análisis dado que tenía 29 años cuando sufrió una serie de infartos que le provocaron muerte cerebral.

El médico Raúl Ríos se acercó a la familia y les indicó que en caso de ser desconectado no tendría posibilidades de sobrevivir. Fue el mismo Félix quien tuvo que hablar con su hija para convencerla, no para que done sino para que tome la decisión de autorizar la donación. “Lo mejor es que él pueda seguir vivo en otras personas que necesiten un órgano como me pasó a mi”, contó Félix y recordó aquel recorte que había guardado por 15 años con la historia de quien fuera su donante.

Así fue como Daniel se convirtió en donante de riñones y córneas, los cuales fueron trasplantados a salteños que estaban en la lista.