Creció la cantidad de donantes de médula ósea

"En Salta mejoramos muchísimo el registro de donantes voluntarios de médula ósea, pero debemos avanzar mucho más", dijo Vanesa Delgado, encargada de la promoción y difusión del Cucai Salta para la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

Según la información brindada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), al día 2 de enero del presente año, en Salta hay registrados 6.381 donantes, que representan un 3 por ciento del total del país.

Delgado remarca que con las campañas del Centro Regional de Hemoterapia Salta pasaron de tener 880 donantes en el 2012 a más de 6 mil, lo cual es significativo. Sin embargo esa cifra, del 2 de enero, es insignificante en relación a la cantidad de personas que hay en la provincia.

Se debe aumentar el registro de donantes de médula ósea en la provincia y para eso es mejor explicar un poco de qué se trata.

"Muchos piensan que acá les vamos a sacar el caracú o que le vamos a quitar la espina dorsal. Y eso no es así. Acá le sacamos una muestra de sangre, que es voluntaria. Hay que concretar la inscripción y firmar el consentimiento en un formulario de autorización donde la persona reconoce por escrito que ha leído y comprendido la información suministrada, que pudo efectuar todo tipo de preguntas y que recibió las respuestas adecuadas a sus preguntas sobre la donación y el trasplante de CPH", dijo.

La muestra que se extrae no duele nada y va a un registro nacional que tiene conexión con todo el mundo.

El tema además es que no hay demasiada conciencia ni información.

Esas células sirven para aquellas personas que padecen enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficit inmunológico; son al menos 100 enfermedades.

Pero no todo es fácil, debe haber compatibilidad genética. Las poblaciones poseen importantes variaciones genéticas y eso hace difícil encontrar al donante compatible para un paciente determinado. Por este motivo se requieren registros que agrupen a miles de donantes ampliando las posibilidades de éxito en cada búsqueda.

"Todos debemos cambiar la forma de pensar y tomar conciencia porque con un pequeño trámite y una muestra de sangre podemos donar vida, podemos aumentar las posibilidades a aquellas personas que esperan una luz de esperanza. Esto es para cualquier persona en el mundo y para que cualquiera nos pueda donar. Debemos entender que hay que registrarse como voluntario como parte de una nueva conciencia social", dijo Delgado. Para un paciente que necesita un trasplante de CPH, los hermanos son los mejores donantes, debido a las características hereditarias. Sin embargo, sólo el 25 o el 30 por ciento de los pacientes tienen un donante compatible en su grupo familiar, por eso es importante contar con una base con muchos donantes registrados. Cuantos más personas inscriptas existan, y más variadas sean sus identidades genéticas, mayores serán las posibilidades de los pacientes de encontrar una respuesta adecuada a la necesidad de trasplante.

También vale decir que nadie sabe en qué parte del mundo van a necesitar. Y para muestra sólo basta con recordar a Guadalupe, una cafayateña que recibió el pedido de vida desde España y que en diciembre último estuvo en Buenos Aires haciendo un tratamiento para brindarle un chispa de esperanza para una persona con una enfermedad terminal.

Para donar médula en Salta

En Salta, para registrarse como donante de médula ósea hay que dirigirse al Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública, que atiende de lunes a viernes de 7 a 16 y sábados de 7 a 12. Las personas deben llevar el documento nacional de identidad y no es necesario estar en ayunas para realizar el procedimiento.

El aporte de sangre es anónimo y gratuito. Podrán ser donantes todas las personas de entre 18 y 65 años que tengan un peso mínimo de 50 kilos.

Los voluntarios deberán encontrarse en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor.

También, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario concurrir en ayunas para realizarse la extracción.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Hemotarpia al 4215020 o visitar en calle Simón Bolívar 687.

También habrá que estar atento ya que se vienen las campañas para donar en los hospitales Materno Infantil y Papa Francisco; los cuales serán anunciados oportunamente. En tanto que el 9 de marzo la gente de Hemoterapia estará en Rosario de la Frontera y desde el 15 de marzo, en Cafayate.