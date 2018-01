Central construyó un debut triunfal yendo de menos a más

Debutar en casa y contando con el aliento de tu gente eran factores que Central Norte no debía desaprovechar. El cuervo se presentó este domingo en la temporada 2018 de la Liga A2 de vóley con un claro triunfo por 3 a 1 sobre Municipalidad Tunuyán de Mendoza. En su tercera temporada en la principal categoría de ascenso del país los salteños pudieron quedarse con los primeros tres puntos en la tabla de posiciones de la zona A.

Como todo debut hubo nervios y errores de ambos lados en el microestadio Delmi. Pero el que menos se equivocó y quien más aprovechó los enviones anímicos fue Central Norte para ganar con los siguientes parciales: 25-22, 19-25, 25-21 y 25-21.

Había mucha expectativa en el mundo del vóley local por la presentación de Central Norte, que en esta temporada cuenta con el experimentado Luis Testa (entrenó la Selección Argentina juvenil) y un grupo de jugadores que se repiten de campañas anteriores como el brasileño Fernando do Espirito Santo, el capitán Mauro Aguilera y Agustín Tirapani, entre otros.

El cuervo fue construyendo el triunfo de menor a mayor; comenzó errático en sus primeros ataques y frente a una defensa mendocina que se lucía. Rápidamente Tunuyán logró un ventaja de 3-8 en el tanteador que llevó a Testa a pedir un par de tiempos muertos; esas pausas sirvieron para que el set fuese mucho más parejo, pero siempre el local remando de atrás. Los errores cambiaron de campo y fueron los mendocinos quienes dilapidaron la ventaja para caer en el set inicial por 25 a 22.

El segundo arrancó con la misma tónica. Central errando mucho y Tunuyan aprovechando cada ocasión para volver a construir una diferencia importante. Central reaccionó pero no le alcanzó y terminó cediendo el parcial 19 a 25.

El tramite del juego fue mucho más cerrado en el tercer set. Ya Tunuyán no pudo escaparse y Central Norte mostró mayor efectividad con los ataque de Fernando do Espirito Santo por los laterales y de Agustín Tirapani por el centro. Esas acciones llevaron a que el local consiga sacar una luz de diferencia sobre el cierre del segmento y terminar ganándolo 25 a 21.

El cuarto y último set tuvo las mismas características que el anterior. Central frenó todo intento de Tunuyán cuando llegaba a sacar un par de puntos de ventaja. El cuervo consolidó su juego de la mano de Alan Giocolo y Mauro Aguilera para lograr un triunfo importante por que se trataba del debut y por la diferencia. Cabe destacar que todos los partidos que se ganan 3-0 o 3-1 entregan tres puntos al vencedor, mientras que el 3-2 da dos puntos al ganador y uno al perdedor.

“Tunuyán fue un durísimo rival, con jugadores de nivel internacional. Trabajamos mucho para conseguir este triunfo y además un técnico de otro nivel que supo ubicar bien las piezas”, señaló el capitán Aguilera tras el cierre del encuentro. Central tiene un objetivo que es estar entre los cuatro primeros de la zona para clasificar a los cuadrangulares. El arranque fue bueno y le da a la ilusión cuerva un mayor efecto de cara a lo que resta.

Las posiciones

Zona A

Equipo PJ G P Pts.

UVT 1 1 0 3

C. Norte 1 1 0 3

Jujuy Vóley 1 1 0 3

Rivadavia 1 1 0 2

La Calera 1 0 1 1

Hispano 1 0 1 0

Tunuyán 2 0 2 0

Los resultados

Primer weekend

Sábado

Jujuy Vóley 3 - Tunuyán 1

Hispano 0 - UVT 3

Rivadavia 3 - Calera 2

Domingo

C. Norte 3 - Tunuyán 1

El fixture cuervo

Central Norte continuará su participación en la Liga A2 el próximo sábado frente a Jujuy Vóley, también en el microestadio Delmi. Este encuentro se jugará a partir de las 21.30. El cuervo luego disputará otros dos partidos en casa: el 27 de enero recibirá a Banco Hispano y al día siguiente enfrentará a UVT de San Juan.

Luego afrontará seis partidos en condición de visitante. Los rivales serán: Rivadavia (3/2), La Calera (4/2), Jujuy Vóley (10/2), Tunuyán (15/2), Banco Hispano (17/2) y UVT (18/2). Volverá a ser local para los dos últimos encuentros de la primera fase. El 3 de marzo ante Rivadavia y un día después se medirá contra La Calera.