Tevez: “Pienso más en el sábado 27 que en el superclásico”

Carlos Tevez, flamante refuerzo de Boca Juniors, confesó que piensa más en el partido con Colón en La Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga, torneo que lidera con tres puntos de ventaja sobre San Lorenzo, que en el superclásico ante River Plate en Mar del Plata.

“Mi cabeza está en el 27, en llegar muy bien a ese sábado en La Bombonera, porque será mi debut oficial. Estos partidos del verano me van a venir bien para aflojarme. Pero quiero volver a la cancha de Boca, sentir esa sensación hermosa. Pienso más en ese día que en el superclásico del domingo 21”, aseguró Tevez en diálogo con TNT Sports.

El Apache, de 33 años, se fue a China por un contrato millonario, pero volvió al cabo de un año porque no pudo adaptarse al fútbol de ese país asiático, donde jugó muy poco.

“Me siento bien. Estoy tranquilo. Estaba convencido de que volvía. Por eso cuando firmé el contrato en China puse la cláusula de Boca. Siempre tuve el instinto. Me fui sabiendo que iba a volver”, reiteró.

Boca recibirá el sábado 27 de enero a Colón por la Superliga, luego debutará en el grupo 8 de la Copa Libertadores el 1 de marzo frente a Alianza Lima, en Perú, y el 14 de marzo se medirá con River Plate por la Supercopa Argentina, en Córdoba.

“Nos estamos preparando para pelear todo lo que tenemos por delante: la Libertadores, el campeonato, la Supercopa. El equipo está muy bien”, agregó.

Tevez, quien firmó con Boca por dos años, profundizó sobre la Copa. “La Libertadores da una presión extra y la tenemos que asumir. Nos armamos bien, venimos con una base solida, la responsabilidad es cada vez mas grande”, puntualizó.

“Creo que (el entrenador Guillermo) Barros Schelotto buscará que juegue donde le sea más útil al equipo, donde me sienta mas cómodo, en eso estamos trabajando”, explicó.

Boca, con la vuelta de Tevez, dejará el 4-3-3 (el dibujo que más le gusta al DT) y jugará con el 4-2-3-1.

“Guillermo quiere que tengamos el mismo carácter tanto para defender como para atacar . Estos partidos están buenos para probar y ver en qué momento estamos”, sentenció.

Boca anoche cayó contra Godoy Cruz por 3-2, en Mendoza, pero con una alineación con mayoría de suplentes. El equipo mostró serias fallas en defensa, pero algunos aspectos interesantes en ataque.

El próximo miércoles ante Aldosivi, en Mar del Plata, Barros Schelotto pondrá un equipo con mayoría de titulares, donde podría jugar unos minutos Tevez.

El plantel de Boca Juniors, que hoy tuvo el día libre, se entrenará mañana en en complejo de Casa Amarilla.

Barros Schelotto hasta el momento incorporó a los defensores Julio Buffarini y Emanuel Más; al enganche Tevez y al delantero Ramón Ábila; en tanto que sólo se marchó el atacante Agustín Bouzat (a Vélez Sarsfield).

En las próximas horas se definirá por sí o por no la llegada del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez (Milan de Italia), mientras que la dirigencia negocia por los volantes Ricardo Centurión (Genoa de Italia) y Nicolás Gaitán (Atlético Madrid de España).