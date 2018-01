Gallardo no descartó en darle minutos a Pratto en el superclásico

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, no descartó desde Miami darle minutos al delantero Lucas Pratto, flamante incorporación del plantel, en el superclásico amistoso con Boca Juniors, el domingo próximo en Mar del Plata.

“Lucas se está entrenando bien, no a la par del resto porque todavía le falta, pero veremos si quizás puede sumar algunos minutos. No vamos a acelerar los tiempos porque hay una competencias muy apretada más adelante y lo vamos a necesitar”, contestó Gallardo en el canal ESPN cuando se lo consultó por el posible debut del Oso ante el clásico rival.

En relación a Franco Armani, el nuevo arquero del equipo, dijo: “Está más retrasado en cuanto a la preparación porque no estaba entrenándose y tardó algunos días más en llegar, por eso empezó de cero y le va a llevar más ponerse a la par del resto”.

Sobre la posibilidad de un refuerzo alternativo para el puesto de Leonardo Ponzio, el director técnico admitió: “Siempre estamos a las expectativas para saber si hay alternativas a Ponzio, pero igual es un jugador muy regular que a los 35 años está en su mejor momento”.

“No tiene muchos años por delante, pero a cada uno que llega, Leo no les da oportunidad porque en pocos partidos no lo pueden demostrar”, agregó.

Gallardo también también habló sobre la posición que ocupan en la tabla en la Superliga: “No me gusta para nada, dimos muchas ventaja, pero estaba el foco en la Libertadores y eso nos permitió dejar puntos que no pudimos recuperar”.

“Está bueno que el calendario sea así, con una competencia que nos mantenga alerta, hay arrancar bien, con un buen equipo y un buen plantel, afianzando la idea con la posibilidad de jugar que es lo que más le gusta a los jugadores”, consideró el Muñeco sobre lo que viene.

Por último, en relación a la los cambios en el equipo titular, Gallardo explicó: “La competencia nos hace mejores a todos cómo equipo. Acá no hay jugadores que se quieran ir porque les falta minutos, para ellos es un privilegio por todo lo que le ofrece el club”.

“No me gusta que un jugador quiera irse porque no tiene minutos, todos tienen su chance y elijo a los mejores. Acá no hay doble mensaje, todos saben que juega el que está mejor, sea un chico o un histórico y ellos lo saben porque el mensaje no cambió nunca”, apuntó.