“Lleva tiempo armar un equipo y va a jugar el que esté mejor"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, advirtió este lunes que “lleva tiempo” lograr un funcionamiento de equipo como él pretende, pero aclaró que “no hay que volverse locos ni desesperarnos”.

“Lleva tiempo armar un equipo, pero no hay que volverse locos ni desesperarnos”, dijo Gallardo en declaraciones a ESPN, luego de la derrota que el millonario sufrió ante Independiente Santa Fe de Colombia (2-1) en el primer partido de pretemporada que disputó en Miami.

River mostró un funcionamiento con muchas falencias defensivas y el Muñeco comentó que el equipo aún no está “aceitado”, pero se esperanzó en que “en estos diez días tenemos que llegar bien a lo que nosotros creemos que es lo importante”.

“Acá va a jugar el que esté mejor, sin importar si es un chico o alguien grande. Los jugadores lo saben. Conformamos un equipo en el cual todos tienen la posibilidad de pelear y de mostrarse para hacerme ver a mí que están en condiciones de jugar. Yo elijo al que esté mejor”, apuntó el DT riverplatense.

El próximo domingo River jugará el Superclásico ante Boca, en Mar del Plata: “Es un partido amistoso, pero no significa nada más allá de querer ganarle a Boca. El objetivo es la competencia oficial y no podemos desenfocarnos de eso”, señaló.

“El objetivo será entrar en la Copa Libertadores del año que viene y si podemos descontar brecha como el año pasado, mejor. La Copa Libertadores es muy difícil ganarla o llegar a instancias finales, pero es el anhelo de todos, aunque este año hay equipos grandes de Argentina y de Brasil, reforzándose mucho”, graficó.