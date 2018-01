El Papa envió sus bendiciones a la Argentina

En el protocolar telegrama, al sobrevolar el territorio de nuestro país Francisco se dirigió a sus compatriotas pero no dio fecha de visita.

En un telegrama enviado al presidente Mauricio Macri, el papa Francisco deseó hoy sus "mejores deseos de corazón a todo el pueblo" argentino y sus "cálidos saludos" al primer mandatario, al entrar su avión esta tarde en el espacio aéreo argentino en vuelo hacia Santiago de Chile para una visita pastoral a ese país y a Perú.

"Al volar sobre espacio aéreo argentino le extiendo mis cálidos saludos y envío mis mejores deseos de corazón a todo el pueblo de mi patria, asegurándoles mi cercanía y bendiciones", precisó el Pontífice en el telegrama enviado a Macri desde el vuelo AZ4000 en el que se dirige desde Roma a Santiago de Chile, donde tiene previsto aterrizar hacia a las 19.15 de este lunes.

"Les pido a todos, por favor, que no se olviden de rezar por mí", agregó el Papa en el mensaje enviado, como es costumbre en el protocolo vaticano, en inglés, según se informó desde el avión en el que es acompañado por un enviado de Télam y otros medios para iniciar su sexta visita a América latina, en la que recorrerá Chile desde esta noche hasta el jueves, y luego Perú, hasta el domingo 21.



Tras aterrizar en el aeropuerto de la capital chilena, Francisco rezará en soledad frente a la parroquia San Luis Beltrán, donde tendrá un momento de oración ante la tumba de monseñor Enrique Alvear, ex obispo de Santiago, fallecido en 1982 y conocido como el "obispo de los pobres".

Luego, en papamóvil, se dirigirá directo a la nunciatura apostólica para descansar y mañana iniciar la jornada con un dscurso a las autoridades políticas del país trasandino, incluidos la mandataria Michelle Bachelet y el presidente electo desde el 11 de marzo, Sebastián Piñera.

El sobrevuelo por Argentina se confirmó recién en las últimas horas de la semana última, según supo Télam, cuando la compañía aérea pidió a las autoridades chilenas el permiso de ingreso a su país a través de la frontera norte, pasando a la altura de Antofagasta.

Un primer plan de vuelo presentado el 22 de diciembre pasado para la aeronave con matrícula EI-DBL que transportará 101 pasajeros, al que accedió Télam, no incluía el sobrevuelo del espacio aéreo del país.

En los meses previos, el Vaticano había llegado a considerar la posibilidad de una pequeña escala del Pontífice en alguna provincia cordillerana para celebrar una misa con sus compatriotas, pero esa posibilidad fue luego descartada.

Así, Francisco volvió hoy a sobrevolar su país natal por segunda vez desde que fue elegido papa en 2013, luego de la ocasión en la que, el 10 de julio de 2015, pasó por el espacio aéreo nacional en su ruta desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hacia Asunción del Paraguay.

"Al sobrevolar la amada patria argentina para dar comienzo a mi visita pastoral a Paraguay, me alegra enviar un cordial saludo a vuestra excelencia, expresando mi cercanía y afecto a esta querida nación, para la que pido al señor copiosas gracias que le permitan progresar en los valores humanos y espirituales, acrecentando el compromiso por la paz y la justicia", había escrito entonces en su mensaje a los argentinos, y dirigido a la entonces presidenta Cristina Kirchner.