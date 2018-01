Se filtran violentos mensajes de Maxi López a Wanda Nara

Hoy se filtraron repudiables audios de Maxi López para Wanda Nara, lo que demuestra el mal estado que todavía hay en la relación a pesar de los tres hijos en común que todavía unen al futbolista con la modelo y a pesar también de que no hace un mes que se mostraron juntos para el cumpleaños del mayor de los hijos.

El portal de noticias de Laura Ufbal publicó hoy dos audios que dejan en claro que el conflicto continúa y muestran también el despreciable trato de Maxi hacia su exmujer. "Pero si entramos recién y estábamos todos cagándonos de risa, idiota. ¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene. Mogólica", se escucha decir a López en un mensaje.

En otro, le lanza a la mediática: "Ya tengo tres gordi, no voy a cambiar ahora. No necesito cambiar. Avisame vos cuándo te puedas tomar unas vacaciones sola, porque me imagino que no te debe ni tocar, boluda... Tomate unas vacaciones solita, boluda, así te ponés a tiro otra vez. Yo me voy una semanita relax a garchar como un campeón, solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente, mi amor".

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, habló con Guido Zaffora en Involucrados y le dijo vía Whatsapp: “Hay miles de audios que no salieron a la luz. Es la única forma en que Maxi le habla a Wanda. Los audios son de ayer”.