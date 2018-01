Pelé, con andador, en inauguración del torneo de Río de Janeiro

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, la exestrella del fútbol brasileño y mundial, concurrió este lunes apoyado en un andador a la ceremonia inaugural del campeonato regional de fútbol del estado de Río de Janeiro.

El exjugador, de 77 años, declaró: “Antes de entrar aquí en el palco, discutí con mi asesor si lo hacía con la ayuda de un andador o de un acompañante, y le dije: ¿si es la primera vez que Dios me da una zapatilla nueva, por qué no mostrarla?”, consignó la agencia EFE.

El tres veces campeón mundial vistiendo la verdeamarelha, enfrentó desde el 2012 distintos problemas médicos y, últimamente, fue sometido a delicadas cirugías de cadera, menisco y columna, que lo obligaron a utilizar bastones y silla de ruedas.

En diciembre, Pelé concurrió en silla de ruedas a la ceremonia del sorteo de los grupos del Mundial de Rusia 2018, en Moscú,

Sobre el particular, en el evento realizado en la ciudad carioca, O Rei, afirmó que “me siento bien. Quiero agradecer en primer lugar a Dios”.

“En estos últimos dos años y medio me sometí a dos o tres cirugías. Me cambiaron el hueso del fémur y me operé el menisco, la columna....Pero gracias a Dios estoy aquí y agradezco a todos los que hicieron fuerza por mi recuperación”, cerró el astro brasileño.