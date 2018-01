Gimnasia y Tiro terminó su preparación invicto

Con más certezas que dudas, Gimnasia y Tiro cerró en optimas condiciones la etapa más exigente de su pretemporada y estaría listo para enfrentar a Juventud Antoniana por la Copa Argentina, el domingo a las 17, en el estadio Martearena.

El albo finalizó su preparación física con una pequeña sonrisa, tras igualar 0 a 0 en su último amistoso con Mitre de Santiago del Estero, de la B Nacional, en el complejo Los Arcos, Jujuy.

Víctor Alfredo Riggio, DT albo, exhibió ayer ante el cuadro santiagueño que tiene prácticamente definido el once titular que pondrá frente al santo. El Tano, en su segundo amistoso, repitió la formación que enfrentó a Villa San Antonio en el Gigante del Norte el viernes pasado, esto significa que el once sale de memoria.

En caso de no surgir ningún percance, el técnico de Gimnasia y Tiro pondría en cancha el mismo equipo.

Es más, Riggio finalizó la etapa regular casi con los mismos hombres, salvo la ausencia de Mauricio Scaglia (se desvinculó) y la inclusión de Raúl Poclaba, es el mismo equipo que le ganó de visitante a Guaraní (1 a 3).

“Hicieron un muy buen partido los dos equipos, estamos mucho más finos en lo que es juego y presión, más sueltos desde lo colectivo e individual. El equipo jugó y generó situaciones de gol, solo faltó meterla”, analizó Riggio, satisfecho por el rendimiento de sus muchachos.

El rendimiento de Ivo Chaves, quien ocupará una vacante como refuerzo, fue altamente positivo para el entrenador millonario. “Lo veo bien, respondió físicamente, si sigue así se podría ganar un lugar”, aseguró el Tano.

Chaves jugó para los suplentes, que igualaron 0 a 0.

Con respecto a la contratación de un delantero, Riggio tiene la certeza que en los próximos días se concretará.



Las formaciones:

Gimnasia formó con: Leguiza; Hereñú, Cazula, Zuvinikar, Medina; López Macri, Poclaba, Giménez, Motta; L. Herrera y Toledo.

Mitre de Santiago formó con: Mastrolía; Silva, Píriz, Moisés, Ferrari; Bottino, Alessandroni, González; Pérez Guedes; Olego y Fergonzi.