Verza, un homenaje al ARA San Juan y el yaguareté

Muchos corren por ganar, otros por llegar y a la par de estos desafíos envían mensajes para intentar generar conciencia en el público en general. Uno de esos pilotos que se preocupa por lo que sucede a su alrededor es el chaqueño Carlos Verza, referente del Dakar en Sudamérica al competir en la categoría malle moto en la que los pilotos no cuentan con asistencia mecánica y son ellos los que deben reparar su unidad cada vez que llegan al campamento.

Verza ya el año pasado eligió mandar el mensaje a favor de la preservación del yaguareté, animal en peligro de extinción. Para esta edición decidió homenajear al ARA San Juan, rindiendo honor a los 44 submarinistas desaparecidos hace más de dos meses. En un espació de su cuatriciclo pintó el submarino con la leyenda “44 ARA San Juan Por Siempre”.

Verza conoce del tema ya que estuvo en la Armada Naval Argentina durante dos años y recibió el título de auxiliar maquinista. En charla con El Tribuno contó por qué decidió enviar este nuevo mensaje al mundo entero.

“En el por qué de este homenaje hay un par de temas pendientes en lo que es mi vida correlacionada al tema de los submarinos. Yo también fui parte de la Armada Naval Argentina en un momento cuando realicé la libreta de embarque para andar en los barcos”, señaló Verza.

“Lo hago por el respeto que tengo hacia las familias de los 44 submarinistas y porque no los debemos olvidar; tenerlos en mi cuatriciclo y saber que puedo mostrar al mundo algo que nos pasó es muy importante para mi. El no saber nada qué ocurrió con ese submarino hace que lo ponga en mi cuatriciclo como un recuerdo para que la gente no se olvide”, expresó el chaqueño en el vivac del Centro de Convenciones de Limache.

Verza también se refirió al yaguareté y la necesidad de cuidar las especies en peligro de extinción. “Yo vengo enviando un mensaje, una contribución más a lo que es el cuidado de nuestro medio ambiente. Yo quisiera que los niños del futuro no vean el yaguareté únicamente por fotos sino que sepan que todavía existe en nuestros montes. El mensaje es ese, cuidar un poquito más el medioambiente en todo los aspectos porque no solo el yaguareté sufre, sino todas las especies”.

Por último, sobre la carrera señala que se siente “muy motivado, bien físicamente. Estamos listos para largar la segunda parte del Dakar en Argentina”.