El Rastrojero, un emblema del Dakar sudamericano

La tonada cordobesa lo delata a la legua. También su Rastrojero amarillo. Es José Blangino el que hace una pausa en el cuidado de su coche insignia para atender a El Tribuno en el Centro de Convenciones de Limache. Para los nostálgicos, ver esa unidad recorrer los más complicados caminos de Sudamérica los llena de orgullo. Otros se sorprenden que el Rastrojero haya superado ya la mitad de la 40ª edición.

“Gracias a Dios hasta ahora hemos tenido muy poquitas consecuencias y las pudimos solucionar”, señaló el piloto nacido en Monte Cristo. Tras ocho etapas marcha, en el 27º puesto de la general, con un tiempo acumulado de 44h 07m 57s.

El Dakar sirvió para que Blangino forje una linda amistad con el salteño Ramón Núñez, quien debió abandonar en la segunda etapa. Esa amistad se mantiene aún cuando el salteño ya no es parte de esta edición. “Con Ramón hemos hecho una amistad espectacular, es una excelente persona. Lamentablemente tuvo que abandonar en la segunda etapa”, dijo el cordobés de su par salteño.

“Gracias a toda la gente que nos sigue. Yo le pido mil disculpas a la gente, porque yo Facebook no manejo, me mandan muchas solicitudes y soy un burro para eso. A mí dame un par de fierros y un martillo y arreglo todo”, expresó Blangino.

Por último se dirigió a un grupo especial de personas, los que todavía siguen manejando un Rastrojero. “Sin desmerecer a nadie, quien tiene un Rastrojero es un trabajador muy humilde que se gana el pan día a día, que es un fletero o el que va buscar la verdura al mercado. Realmente me gusta apoyar a esa gente que busca llevar el pan a su casa todos los días”, concluyó el piloto del Plumi Rally Team y que tiene como copiloto a Fernando Acosta.