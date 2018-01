Los Benavides, profetas aclamados en su tierra

Triunfales, como si arribaran al podio de llegada, Luciano y Kevin Benavides hicieron su aparición a las 13 en el Centro de Convenciones de nuestra ciudad, escoltados por una caravana que los siguió desde General Güemes.

Los hermanos fueron más profetas y aclamados que nunca en su tierra, por la gran participación de ambos en esta edición del rally Dakar, donde el mayor marcha segundo a solo 22 segundos de Adrien Van Beveren y el menor marcha decimoctavo, entre los mejores novatos de la competencia.

Con sus motos 47, la HRC de Kevin, y 77, KTM de Luciano, los pilotos de esta tierra fueron aplaudidos por la ruta 9, para luego ingresar por el expeaje de Aunor y dirigirse finalmente por la avenida Tavella para arribar al vivac salteño cuando el reloj marcaba las 13.

Los hermanos se separaron metros antes de dirigirse a los búnkers de sus equipos y ambos dialogaron con El Tribuno sobre el emocionante recibimiento que tuvieron.

“Antes que nada quiero decirles muchas gracias. Ha sido un recibimiento increíble junto a toda la gente de Salta, a mis amigos y a mi familia, que se acercó a saludar”, dijo Kevin para luego repetir sus palabras de agradecimiento, visiblemente conmovido por el cariño de sus comprovincianos.

“Solo me queda decir gracias, mil gracias a los que nos apoyaron, trataremos de seguir como venimos, buscando siempre darlo todo”.

Respecto al recibimiento de 2016, en su primer Dakar, Kevin recordó que “ese día fue muy especial, porque además era mi cumpleaños, pero ahora es más grande. Más personas se acercaron a saludarnos al ser dos los pilotos y ver la unión de los hermanos”.

Luego dejó atrás los saludos y ya se mostró concentrado en lo que viene, especialmente en los tramos 10 y 11, que serán “dos etapas definitorias”. La primera de Salta a Belén, con 373 kilómetros de especial, y Belén-Fiambalá, de 280 km.

“Serán muy duros los tramos. Fiambalá es definitoria y esperemos que salga todo bien. El plan para mañana (hoy) y pasado está todo armado”.

Sobre Belén, el mayor de los Benavides intuyó que “hay muchísimas dunas duras y blandas. Además ahí vamos a entrar al calor de verdad”.

Pese a integrar equipos diferentes, Luciano y Kevin llegaron juntos, como pocas veces se los vio en el Dakar. El de Honda contó: “Lo esperé a Luciano en la ruta, pero no pude hablar casi nada. Sé que está bien”.

Norberto Benavides e Isis Grifasi, los padres de los pilotos, también estuvieron muy contentos con el recibimiento del público salteño. “Es una emoción tremenda lo que se vive. La gente, como los recibe, es increíble, y ellos lo merecen después de un esfuerzo tan grande. Este momento es muy especial. Si bien la carrera no ha terminado, los chicos vienen bien”, dijo Norberto.

Isis, por su parte, contó que “la emoción que ellos sintieron, les da muchas fuerzas para seguir. Fue tremendo”.

Luciano, por su parte, contó que fue un día inolvidable en su vida. “La verdad es que fue un día increíble que nunca voy a olvidar y que te reciban así se siente mucho, a pesar del cansancio. Ahora, con esto, espero tener una gran semana”.

El debutante dijo que “a partir de Jujuy vi carteles que decían “100% Benavides”, saludando a la gente, en Güemes hubo un gran recibimiento, con muchas personas antes del expeaje Aunor. Estoy muy contento y orgulloso de estar acá”.

Jordi Viladoms, el director deportivo de KTM, dijo días atrás a El Tribuno que Luciano Benavides “está funcionando muy bien” y que están “muy a gusto con él”.

Sobre eso se refirió el salteño: “Es una muy buena noticia que en KTM hayan dicho eso, porque es el sueño de toda mi vida estar acá. Siempre estoy a full entrenando y ahora apretando lo más que pueda para seguir en el Dakar”.

Los hermanos continuarán hoy en tierras catamarqueñas, seguirán persiguiendo sus sueños luego del paso triunfal por la ciudad que los vio nacer.