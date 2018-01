Sancionaron a Carlos Sainz con 10 minutos de recargo

El líder en autos del Dakar, Carlos Sainz (Peugeot), sufrió ayer una penalización de 10 minutos de recarga en su tiempo neto de carrera, de acuerdo a la decisión de los comisarios deportivos de la prueba, por una denuncia del piloto de cuatriciclos Kees Koolen (dueño de Booking.com, el mayor buscador online de reservas de habitación del mundo), quien adujo que el español lo impactó con su auto.

Tras declarar ante los jueces de la competencia, Sainz esperó varias horas para saber la determinación sobre su pena, y tras analizar las pruebas, los datos del GPS y demás evidencias, ASO decidió aplicarle esa suma de tiempo al piloto de España, mientras se especulaba que la sanción podría haber sido mayor, y hasta incluso podrían haber excluido al excampeón del WRC.

“Realmente no tuve ningún incidente. No llegué a tocarlo gracias a Dios, porque si no, probablemente, estaríamos lamentando algo. La verdad que estoy impresionado, que espero no me afecte y trataré de seguir haciendo mi carrera. Creo que fue una decisión tremendamente injusta”, señaló el español, que lleva una ventaja de ahora 46m37s sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah.