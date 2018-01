Cardona: “En mi vida vi a esas señoritas”

El mediocampista de Boca, Edwin Cardona, salió a desmentir hoy un rumor que lo involucraba en un escándalo en un hotel de la zona de Puerto Madero, y aseguró que “todo lo que se está hablando es mentira”.

“Estoy muy dolido por todo lo que se está diciendo y es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo y las mujeres son algo sagrado para mí, jamás haría algo así”, declaró el jugador colombiano en el programa radial De Una Con Niembro.

Las versiones que comenzaron a circular por las redes sociales señalaron a Cardona y al mediocampista Wilmar Barrios como responsables de un escándalo en el que estuvieron involucradas dos mujeres.

“Nos estábamos cortando el pelo con el peluquero de toda la vida. Él puede atestiguar que no pasó nada. Quiero llegar al fondo de todo esto”, puntualizó Cardona.

Al parecer dos mujeres aseguraron, aunque sin hacerse efectiva denuncia alguna en comisaría o juzgado, que los futbolistas boquenses las habían amenazado con un cuchillo.

El jugador colombiano explicó: “En mi vida vi a esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esta manera”.