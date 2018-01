Del Potro: “Jugué bien y estuve sólido”

El tenista argentino Juan Martín del Potro quedó contento con su rendimiento en la victoria por 6-3, 6-4 y 6-3 sobre el estadounidense Frances Tiafoe, por la primera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

Del Potro, quien esta semana volvió al top ten en el ranking mundial, declaró en conferencia de prensa: “Jugué bien, estuve sólido, esperé ese momento que la pelota venga hacia mi derecha y pegarle fuerte. Desde los primeros games, él vio que yo estaba sólido. Fui cada vez mejor y no mantuvo el ritmo”.

El tandilense, que en la próxima ronda enfrentará al ruso Karen Khachanov, aseguró que su táctica de juego está cambiando.

“Mi juego está formado para definir con mi derecha, pero tener esa paciencia para esperar ese golpe a veces te hace correr el riesgo de tener que correr un poco de más. Tengo que adaptarme a eso”, contó.

Sobre su próximo rival, Khachanov, a quien venció la semana pasada en el torneo de Auckland, Del Potro opinó que “le pega muy fuerte, es un tipo peligroso. El día que está derecho y todas las bolas van adentro, puede ganarle a cualquiera, así que hay que estar atento. Pero si mantengo el nivel de hoy y mejoro algunos aspectos, puedo hacer un gran partido”.

El argentino, décimo del mundo, remarcó la necesidad de cuidar el físico en este tipo de torneos, donde los jugadores pueden deshidratarse o sentirse mal por las altas temperaturas.

“En estos torneos tan largos y desgastantes hay que cuidar físico lo más que se pueda, y más si hace mucho calor. Mi pretemporada también fue con calor extremo, pero lo que me pasó en la final de Auckland (perdió ante el español Bautista Agut) fue que jugué todos los partidos de noche y al primer calor que me tocó, lo sufrí bastante”, explicó Del Potro.