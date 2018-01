Pratto: “River me contrató no por la reventa”

Lucas Pratto, flamante delantero de River, aseguró que ya tiene presión por jugar en el club de Núñez, y señaló que está contento por haber llegado a la entidad millonaria.

“Juego en River, más presión que ésa es imposible. Disfruto el momento porque me costó mucho llegar acá desde San Pablo”, sentenció Pratto en declaraciones a TyC Sports.

El exdelantero de Vélez evitó pronunciarse sobre el dinero que River pagó por su pase, algo más de 11 millones de dólares, y señaló que “en el fútbol y la vida en general se mide por lo que se gasta o no, y los jugadores lamentablemente estamos en el medio”.

“Yo les dije a los dirigentes de San Pablo que quería irme a River y también estar en Buenos Aires por temas personales. Hacía mucho que no estaba tan contento. Me deja muy feliz estar en uno de los clubes más grande del mundo”, explicó el atacante, una de las prioridades de Gallardo para el River modelo 2018.

Si bien recordó que en San Pablo compañeros suyos fueron vendidos al fútbol chino o a Europa por sumas millonarias, pese a que tenían escasa cantidad de goles, Pratto reconoció que el precio que pagó River por sus servicios “en Sudamérica es un valor alto, porque no se está acostumbrado”.

“Pero no me quedo en eso, y por mi edad River me contrató no por la reventa, sino por lo que puedo darle al equipo. De mi lado también hice un esfuerzo, y por ese motivo estoy muy agradecido a River”, aseguró.