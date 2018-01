Enrique Iglesias presentó a uno de sus mellizos

Nicholas Iglesias Kournikova, hijo del cantautor español Enrique Iglesias y la tenista rusa Anna Kounikova, debutó en Instagram este martes, precisamente al cumplirse el primer mes desde que nació junto a su gemela Lucy, en un hospital de Miami, Florida.

En una publicación poco usual, Enrique Iglesias, de 42 años, presentó al pequeño, al que llamó "my sunshine" (mi rayo de sol). No quedó claro de inmediato el motivo por el cual el intérprete de “El baño” solo presentó a Nicholas y no a su hermana Lucy.

En la primera imagen que se difunde del pequeño, se ve al flamante papá con su cara apoyada sobre el cuerpo del bebé y, como detalle de color, ambos están vestidos de gris y usando una capucha.

El cantante español se convirtió en papá de los mellizos Nicholas y Lucy el pasado 18 de diciembre en Miami, en medio de un hermetismo absoluto.