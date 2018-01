Muratore: “Llamo a la reflexión y a la unidad de los antonianos”

¿Cuales son las expectativas para el clásico por Copa Argentina?

Dios quiere que tenga la convocatoria que se merece porque es importante para los dos clubes, les conviene seguir en la Copa, es un torneo paralelo al que jugamos pero sirve. Hay que darle seriedad, tratar de sacar un buen resultado y empezar un nuevo año con el pie derecho, el anterior nos trató bastante mal.

Módica, nuevo técnico, no tuvo mucho tiempo para trabajar ...

Esto es así, el fútbol te da novedades todos los días. Armás un proyecto con un objetivo claro y no se te da, son fracasos deportivos. Ahora apostamos a un técnico salteño, Gustavo ve bien al fútbol y ojalá se le den los resultados. En el fútbol se maneja por resultados, no es solo jugar bien los domingos. A lo mejor sos un desastre ese día ganaste 1 a 0 y la gente se va contenta. Apostamos a este nuevo cuerpo técnico porque en lo económico está al alcance del club. Tenemos que buscar austeridad, desgraciadamente la situación que estamos pasando todos los clubes esta bastante agobiante.

¿Se nota el cambio de técnico?

Empezó la pretemporada y se hizo dos partidos amistosos, los fui a visitar y ver como estaban, vi un Juventud diferente con la pelota al piso, cambió de idea de juego, el grupo está metido y contento, eso te da mucha esperanza.

¿Cómo están económicamente?

Juventud en estos momentos la está pasando muy mal, no hay ingreso de ninguna clase, un club como Juventud no puede abrir sus puertas con 140 socios que pagan $200 la cuota de mayor y $100 menores. En gastos de empleados nomás tenemos más 60 mil pesos, sin embargo lo hacemos y se cumple medianamente con todos. Agradezco la compresión de los jugadores y los empleados porque ven la realidad, cuando entra un peso se lo reparte entre todos.

¿Cual es el mensaje para los hinchas?

Llamo a la reflexión y a la unidad de los antonianos, al partido del domingo (con Gimnasia) le damos la importancia que se merece porque si hacemos una buena recaudación es un ingreso para el club y nos ayudaría a evacuar muchos problemas. Le podríamos dar respuesta a los jugadores, ya comienza el campeonato, por eso los llamo a la reflexión a las hinchadas, el año pasado postergamos cinco veces de empezar a jugar únicamente con socios, es una decisión tomada por la comisión directiva, así que este año apenas largue el campeonato, jugamos del local con Guaraní el primer partido, lo haremos con socios así sean cien los que vayan a la cancha.

De una ves por todos los antonianos tenemos que demostrar que lo queremos al club y si no están de acuerdo con una gestión es el momento y la oportunidad; se hacen socios y en la próxima asamblea se presentan. La única solución de Juventud es tener un padrón de socios aceptable y cumplidor, sino lamentablemente esto no podrá seguir avanzando.

¿Cual es su propuesta?

Le digo a los hinchas que hagamos de cuenta que jugamos en la cancha de Gimnasia porque cuando lo hacemos de local va poca gente, vamos a Gimnasia y la llenamos para demostrar que somos los más grandes. Tenemos que demostrarlo en todos lados. Juventud es uno de los clubes más grande del norte y los únicos que no nos damos cuenta de eso somos los antonianos.

¿El clásico podría ser la oportunidad que la gente vuelva?

Siempre lo digo, al hincha de Juventud lo tenés que volver a enamorar, los resultados no te ayudan y las campañas no están siendo de lo mejor. Todos tenemos que poner un poco, los jugadores en la cancha para que los hinchas vuelvan a creer en ellos y en la dirigencia. Para estar bien tenemos que jugar con 3.500 hinchas, eso nos dará una tranquilidad económica.

¿En los últimos partidos de local cual fue el déficit?

En el penúltimo partido de local tuvimos que ir a buscar plata para pagarle a los árbitros y en el último a la Policía.

¿Cual es el objetivo?

El sueño de la dirigencia es tener 3.000 socios que paguen $300 mensual, con eso cubrimos el presupuesto, así equiparás al club. La única que nos queda es ponernos los pantalones largo y austeridad total. El tema de las inferiores lo venimos manejando con el Paseo de la Familia, a los técnicos la mayoría de los años le quedamos debiendo el último mes, al año siguiente comienza a trabajar por el amor que tiene por Juventud. Solo puedo agradecerle lo que hacen.