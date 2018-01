Peterhansel no se rinde y volvió a cantar victoria

Mientras los pilotos de motos sufrían en suelo catamarqueño, el francés Stephane Peterhansel (Peugeot) disfrutó este martes de un nuevo triunfo en autos. Ganó la etapa, mientras que su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, sigue cómodamente como líder de la carrera.

Peterhansel finalizó los 373 km de especial cronometrada en 4 horas 43 minutos y 56 segundos. Sainz, quien cedió alrededor de 13 minutos, conservó la cabeza con 50 min 35 seg de ventaja sobre el vencedor de la jornada, segundo ya en la general.

El qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), quien escoltaba al español, sufrió problemas mecánicos y ahora es tercero a 1h 12min 46seg.

Peterhansel, quien estuvo a punto de abandonar hace unos días tras ceder casi dos horas cuando lideraba la prueba, ahora es el principal rival de Sainz para el triunfo final.

“Ha sido una etapa complicada, con way points que debíamos encontrar en mitad de la nada, y muchos cauces de río. La navegación ha sido difícil, sobre todo abriendo pista. Probablemente no estaremos bien posicionados para lanzarnos al ataque en la etapa de Fiambalá, pero quién sabe, igual tenemos suerte. Lo mismo podemos escaparnos sin que vean nuestras marcas. Cruzamos los dedos”, explicó el francés.

Entre los argentinos, el mendociono Orlando Terranova fue el mejor clasificado en el 8º puesto con el Mini del X-Raid, a 27 minutos de Peterhansel. Juan Manuel Silva sufrió un problema mecánico en el inicio del día y perdió casi tres horas, pero reanudó la marcha aunque llegó muy tarde al vivac de Belén.

Doblete en cuatris

Al igual que en la etapa 5, el argentino Nicolás Cavigliasso conquistó la décima especial del Dakar, colocándose en el tercer lugar de la general de cuatriclos. El cordobés completó el tramo de velocidad en 6h35m26s y aventajó por 2m06s a su coterráneo Jeremías González Ferioli, quien le pudo descontar más de cuatro minutos a Ignacio Casale, líder del clasificador absoluto.

Las malas noticias del día se produjeron con dos abandonos de importancia en el comienzo del especial. El primero fue el del francés Simon Vitse, ganador de la etapa 8 y quinto en la general, quien se cayó en el kilómetro 20 y se lastimó la espalda, mientras que el bahiense Gustavo Gallego también sufrió un accidente, una de sus piernas se enganchó con la rueda de auxilio en la caída y se fracturó el peroné.

Villagra sigue dando lucha en camiones

Luego de que el piloto de Kamaz, Eduard Nikolaev, lograra una importante diferencia de casi una hora sobre Federico Villagra durante el pasado fin de semana, el cordobés logró en la etapa de ayer reducir considerablemente la desventaja. Si bien la victoria quedó en manos del holandés Ton Van Genugten, el Coyote le descontó poco más de 21 minutos al ruso en la especial de ayer. Y llegó a 33 segundos de su compañero en Iveco, mientras que el de Kamaz se demoró 22m14s en llegar a meta. Lo hizo en 4º lugar, detrás de el Maz de Viazovich. Mardeev completó el top 5, a 24 minutos.

“Tuvimos una etapa con medanos muy lentos que no te permitían agarrar velocidad y eso hacía interminable el camino. Habían pasado 30 kilómetros y llevábamos una hora y media manejando. La etapa se hizo muy larga, además en el río había piedras muy grandes que no se veían. Tratamos de no cometer errores”, señaló el excampeón argentino de rally. Villagra aún cuenta con posibilidades de triunfo cuando restan cuatro etapas. El año pasado estuvo en el podio y puede repetir esa actuación.