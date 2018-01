Los colombianos Cardona y Barrios reavivan un “nuevo cabaret” en Boca Juniors

Boca vuelve a ser un cabaret. Ayer salió a la luz un confuso episodio que involucra a Wilmar Barrios y Edwin Cardona. Se los denunció por haber actuado de forma violenta con dos chicas el pasado fin de semana en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. El abogado de una de las denunciantes salió a contar su versión, mientras confirmó que iba a hacer la denuncia ante Prefectura.

“Fue una reunión privada, eran cuatro hombres y ellas fueron de forma voluntaria. En un momento particular de la noche, uno de los futbolistas, el señor Barrios, se propasó en forma violenta con mi asistida. También tuvo participación en forma amenazante el señor Cardona, según lo que cuenta mi cliente. Hubo violencia física y verbal. Temor, llantos, gritos...”, graficó el abogado Juan Cerolini, defensor de una de las denunciantes.

Desde la otra vereda, los mediocampistas colombianos salieron a desmentir las acusaciones de dos mujeres que a través de las redes sociales denunciaron supuestas amenazas durante un encuentro en un departamento en el barrio de Puerto Madero.

El rumor sobre un hecho con tintes policiales comenzó a propagarse por Twitter, y el propio presidente de Boca, Daniel Angelici, adelantó que iba a “hablar, para saber qué pasó”.

El mediocampista Edwin Cardona salió a desmentir que hubiera sucedido algo por el estilo y agregó que “todo lo que se está hablando es mentira”.

“Estoy muy dolido por todo lo que se está diciendo y es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo y las mujeres son algo sagrado para mí, jamás haría algo así”, declaró el colombiano.

Cardona contó que estaban cortándose el pelo “con el peluquero de toda la vida”, por lo que el estilista “puede atestiguar que no pasó nada”.

“En mi vida vi a esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver”, explicó el futbolista .