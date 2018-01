Triaca insultó y echó a su empleada por WhatsApp pero luego se disculpó

Jorge Triaca echó a una empleada con un audio de WhatsApp, donde propina durísimos insultos contra la mujer.

"Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!". Con esta frase, el ministro de Trabajo despidió a una "casera" de su vivienda.

El audio lo dio a conocer el portal OPI Santa Cruz. La que la recibió es Sandra Heredia, su “casera” y asistente en la quinta propiedad del funcionario.

La empleada estaba en negro y no cobrará preaviso ni indemnización por el despido. Y además de todo, recibió esta fuerte agresión del ministro.

Heredia es una empleada que desde el año 2012 lo asiste en la quinta ubicada en Panamericana la cual es propiedad de Triaca junto con sus hermanos.

En declaraciones al portal OPI, Heredia (es parte del sindicato del SOMU, donde trabaja además como Delegada de la Intervención) afirmó: “Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre”, revela.

Luego, le llegó este mensaje de voz y era Jorge Triaca, quien notablemente enojado le dijo el audio reproducido donde la llena de insultos. Desde el entorno del ministro Triaca indicaron que el funcionario se mostró arrepentido por el hecho.

“Realmente me puse muy mal porque no me lo esperaba de él –remarcó la ex empleada del ministro–. Yo he sido siempre una persona fiel, respetuosa y reservada; nunca le dije que no, ni puse justificaciones para no hacer algo y sabiendo todo lo que me cuesta moverme y cumplir con mis trabajos, me envió un audio con este insulto, que creo no merecer. Nunca me había enviado un audio, fue el primero y lo que me dijo me dolió mucho”, aseguró Heredia.

Y relata: “A mi me echaron como un perro. Porque el sábado estaba en mi casa en la quinta, donde me encontraba pintando, y se acercó el cuñado de Jorge, Sergio Borsalino, y me pidió que me fuera porque ya no trabajaba más”, indicó.

Pidió disculpas

Luego del escándalo que se desató al difundirse el audio que le mandó a su exempleada, e​​l ministro Triaca pidió esta noche disculpas por el exabrupto que generó una fuerte polémica. "Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él", explicó Triaca en su cuenta de Twitter, al cabo de la controversia que se extendió durante toda la jornada.

En tanto, el entorno familiar salió en defensa del ministro. Su hermano Carlos Triaca dijo a los medios que el despido se decidió porque "faltaron algunas cosas", lo que fue negado por la empleada.