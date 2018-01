La dura confesión del padre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado por Nahir Galarza

Gustavo Pastorizzo es la primera vez que habla. El papá de Fernando, el chico asesinado por su novia Nahir Galarza, rompió el silencio. “Me duele que lo ensucien”, afirmó. Desde Gualeguaychú el hombre “Estoy destruído, la entereza me la da Fernando, yo no estoy entero. Estos días sin él son tristes”.

Y agregó: “Lo recuerdo como a un chico excelente, deportista, muy amante de Boca Juniors, que era feliz, que no tenía maldad para nada, con todos los valores que podía tener un ser humano, un ser transparente”.

Consultado sobre lo que dicen de su hijo, Pastorizzo señaló que “a quién no le duele que manchen a su hijo, pero no respondo pavadas. Yo conozco a mi hijo, se quien es, no me interesa, yo estoy tranquilo”.

Sobre el accionar de la Justicia destacó que “estamos muy de acuerdo con la causa y cómo la llevan los fiscales” y para finalizar sostuvo: “Con mi presencia en la marcha agradezco a la gente que me apoyó en las redes sociales, por todas partes. A toda la gente de Gualeguaychú y de otras partes también. El apoyo es increible”.

Pastorizzo salió a dar declaraciones luego de que se difundieran detalles de un diario íntimo de la novia de Fernando, Nahir Galarza. En el relato que trascendió, la estudiante de abogacía escribió: “Su manipulación, violencia psicológica y física durante tanto tiempo me llevó a cambiar mi forma de ser, a convertirme en una persona insegura, reservada y más callada. Se convertía en una persona diferente que no paraba de gritar, insultar, golpearme y golpear cosas agresivamente”.

Frente a esta situación, el papá de Fernando aseguró que es “muy cruento lo que pasó” y desmintió que su hijo fuera violento. “Me duele que lo ensucien. Sé quien era mi hijo. Hay muchas mentiras que inventan desde los medios. Estoy destruido, la entereza me la da Fernando. Era un chico excelente estudioso, deportista, era feliz y no tenía maldad”, cerró, antes de cortar la entrevista visiblemente conmovido.