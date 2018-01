Los violentos audios de Maxi López a Wanda Nara: “No te debe ni tocar ...”

Bien es sabido que desde que Maxi López y Wanda Nara se separaron, con tres hijos de por medio, la relación entre ellos fue de mal en peor: disputas legales, acusaciones cruzadas, y escándalos en las redes sociales.

Pero de un tiempo acá parecía que el futbolista y su ex habían hecho las paces, o por lo menos existía una tregua. De hecho a él se lo vio junto a su novia en el cumpleaños de uno de sus hijos, a comienzos de diciembre, en la misma fiesta donde estuvieron Wanda, Mauro Icardi, familiares y amigos.

Sin embargo parece ser que la paz duró poco ya que se conocieron unos polémicos audios que Maxi le mandó a Wanda, los cuales dejarían entrever que la modelo tiene una crisis de pareja con su actual marido, Icardi.

“Pero si entramos recién y estábamos cagando de risa, idiota. No ves que sos una idiota, ya empezás a poner mal al nene, mogólica”, dice el primero de los mensajes, que según informaron en el ciclo Involucrados, aquí y ahora, serían de este domingo.

“Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola (sin los chicos) porque me imagino que no te debe ni tocar. Ya te dije, es lo que me dijeron. Pero tomate unas vacaciones, solitos mi amor, así te ponés a tiro otra vez. Yo me voy esta semanita, relax. Solo con mi chica, como un campeón. Después te cuento lo que se siente, mi amor”, le expresó Maxi a Wanda en un segundo audio.

Wanda y Mauro por estas horas disfrutan de unas románticas vacaciones, sin la presencia de sus hijos, en una isla paradisíaca. Fiel a su estilo, la mediática no se la dejó pasar y le respondió a su ex marido con una sugestiva foto junto a Icardi, mimosos en el agua.