Ingrid Grudke y Ariel Puchetta, de Ráfaga, ¿juntos?

Ingrid Grudke y Ariel Pucheta se conocieron en “Almorzando con Mirtha Legrand”, y desde allí, aseguran, se generó una intensa conexión entre ellos.

Alejada de Cristóbal López, que está preso, la modelo y actriz estaría iniciando un romance con el vocalista del grupo de cumbia Ráfaga. Días atrás, ambos fueron invitados al programa de Mirtha Legrand. Allí cruzaron miradas y, más tarde, likes en las redes.

Yo soy una persona independiente y creo que se me tiene que valorar... Fue mi pareja; pero no estuve casada con Cristóbal López, dijo.

Invitado por Ingrid, el cantante fue a verla actuar en la obra “Como el culo”, en Mar del Plata. Consultada por Confrontados, Grudke dijo sobre Puchetta: “Me pareció una persona excelente, genial. Estuvimos en la mesa de Mirtha y lo invité por cortesía”.

Y agregó ante las preguntas: “No tengo un prototipo. Es química, es lo que uno siente en el momento, si me gustan los hombres altos pero...’’, agregó la sensual rubia.

Por su parte, el cantante dijo: “¿Y a quién no le va a gustar Ingrid?”. Y agregó: “Es una hermosa mujer y por lo poco que la conozco, una buena persona”.

Además, en un mensaje enviado al programa, la ex de Cristóbal López dijo sobre los rumores que la vinculan a Puchetta: “No voy a decir lo que siento”.