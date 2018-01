Esperaba las escrituras de su casa, pero en Escribanía de Gobierno perdieron los papeles

Hace casi medio año espera las escrituras de su casa, pero en Escribanía de Gobierno perdieron los papeles, según le dijeron en la Municipalidad de Rosario de Lerma. Mariana Adía, quien vive junto a sus dos hijos menores de edad en una vivienda del barrio San Jorge, en Rosario de Lerma, atraviesa por una situación preocupante. Inició los trámites para la escrituración de su vivienda social a mitad del año pasado, pero aguardó en vano la notificación para recibir los papeles que avalen legalmente la propiedad del inmueble, en el que vive hace 17 años.

Al ver que sus vecinos, que habían comenzado el trámite junto con ella, recibían uno a uno las notificaciones por las escrituras, se dirigió a la Municipalidad a consultar por su situación. Allí le manifestaron que “la cosa no avanza”, porque en Escribanía de la Provincia habían extraviado sus papeles, entre ellos, boleto de compraventa, comprobantes de pago, etc. “Desde ese momento y pese a haber reclamado una solución, no he recibido aún ninguna respuesta. La situación es angustiante, sobre todo porque se trata de un techo que es la seguridad para mis hijos. Quisiera que desde el área municipal que se ocupa de estos trámites me orienten o busquen una salida para tranquilidad de mi familia, ya que yo he cumplido con todas mis obligaciones respecto de esta casa, tal como corresponde”, explicó Adía.

Para finalizar agregó: “A mí nunca me notificaron de nada. Si yo no me acercaba a Tierra y Hábitat de la Municipalidad ni siquiera me iba a enterar de que mis papeles se habían extraviado. Iba a seguir esperando al vicio. Yo le dije que a los que me atendieron que es lo que tenía que hacer ahora, pero no supieron decirme más nada y que tengo que esperar. Tal vez no sea la única que está atravesando esta solución. Si no hay una salida tendré que iniciar acciones legales”.